Milei irá a la cumbre del Mercosur entre tensiones regionales y la crisis política en su gobierno

La presencia del mandatario argentino se dará en un contexto especialmente sensible para la región, en particular por la relación con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantiene una serie de cruces públicos desde el inicio de su gestión. Las diferencias sobre el rol del Mercosur -que Milei cuestionó en reiteradas oportunidades por considerar que limita la apertura comercial- volverán a proyectarse sobre el encuentro.