Milei irá a la cumbre del Mercosur entre tensiones regionales y la crisis política en su gobierno
El mandatario libertario participará el martes en la reunión del bloque en Paraguay, encuentro atravesado por las diferencias con Brasil. Luego viajará a EEUU para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de ese país.
Resumen para apurados
- Javier Milei asistirá este martes a la cumbre del Mercosur en Paraguay para defender su agenda exterior, en medio de tensiones regionales y una crisis política en su gobierno.
- El encuentro ocurre bajo fuertes diferencias con Brasil y Venezuela, y tras la sorpresiva renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, que sacudió al oficialismo.
- El evento medirá la diplomacia disruptiva de Milei con sus socios regionales. Tras la cumbre, el presidente viajará a EE.UU. para afianzar su alianza política con Donald Trump.
Javier Milei participará el próximo martes de la cumbre presidencial del Mercosur en Paraguay, donde buscará sostener la agenda internacional de la administración libertaria en medio de un escenario regional marcado por diferencias políticas entre los socios del bloque. En el plano interno, el Gobierno nacional atraviesa una crisis política tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete.
La presencia del mandatario argentino se dará en un contexto especialmente sensible para la región, en particular por la relación con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantiene una serie de cruces públicos desde el inicio de su gestión. Las diferencias sobre el rol del Mercosur -que Milei cuestionó en reiteradas oportunidades por considerar que limita la apertura comercial- volverán a proyectarse sobre el encuentro.
A ese cuadro se suma el debate en torno a Venezuela, cuya situación política continúa siendo un punto de fricción dentro del bloque y condiciona la posibilidad de consensos en materia de política exterior, consignó el diario "Ámbito".
Diferencias en el bloque
La cumbre llega en un momento en el que el Mercosur intenta sostener una agenda común en medio de posiciones cada vez más divergentes entre sus miembros. Mientras algunos países impulsan una mayor integración y acuerdos comerciales ampliados, el gobierno libertario insiste en revisar el funcionamiento del bloque y avanzar hacia esquemas más flexibles.
En ese marco, la relación con Brasil vuelve a ocupar un lugar central. Las diferencias entre Milei y Lula se arrastran desde la campaña electoral y se profundizaron en los primeros meses de gestión, con choques discursivos y señales de distanciamiento político que impactan en la dinámica regional.
La participación de Milei en la cumbre también ocurre en paralelo a un frente interno abierto en la Casa Rosada tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, un movimiento que reordenó el esquema de poder y dejó interrogantes sobre la continuidad de piezas clave dentro de la estructura oficialista.
Ese reacomodamiento interno suma presión a la agenda presidencial en un momento en el que el Ejecutivo nacional busca contener los efectos políticos de la salida de uno de sus funcionarios más visibles, mientras avanza en la definición de reemplazos y en la reconfiguración del gabinete.
En ese contexto, el viaje a Paraguay aparece como una prueba adicional para la estrategia de política exterior del Gobierno, que busca sostener su perfil disruptivo en el plano internacional sin perder capacidad de articulación con los socios regionales.
La cumbre se desarrollará bajo el signo de las diferencias internas del bloque, que en los últimos años alternó avances en acuerdos comerciales con fuertes disputas políticas entre sus principales socios.
Más allá de los discursos oficiales, el encuentro volverá a exhibir la dificultad del Mercosur para consolidar posiciones unificadas en un escenario global atravesado por la competencia comercial y la fragmentación geopolítica.
La gira se desarrollará además en un momento de fuerte actividad política doméstica. Mientras el mandatario libertario despliegue su agenda internacional, el Gobierno continuará enfrentando en el Congreso las repercusiones derivadas de la situación del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Milei celebrará el 4 de julio en EEUU
Tras su paso por Madrid, España, el jefe de Estado viajará a Paraguay para asistir a la cumbre de presidentes del Mercosur, que se realizará en Asunción el 30 de junio. El encuentro regional tendrá lugar en un contexto de impulso a la agenda de apertura comercial del bloque y de expectativa por los avances en las negociaciones con la Unión Europea.
La última parada será Estados Unidos. Milei tiene previsto arribar a Nueva York el 4 de julio para participar de actividades vinculadas a la celebración del Día de la Independencia estadounidense, en una visita que se extenderá durante varios días y que volverá a poner el foco en la relación política que mantiene con la administración de Donald Trump.