Récord energético: YPF tuvo el mejor primer trimestre de su historia y ganó U$S 409 millones
Un informe de RICSA destacó el fuerte crecimiento del sector pese a la caída internacional del precio del petróleo. Las exportaciones energéticas alcanzaron máximos históricos y las acciones argentinas lideraron las subas del mercado.
Resumen para apurados
- YPF registró el mejor primer trimestre de su historia en Argentina con una ganancia de U$S 409 millones, impulsada por la producción récord y las exportaciones de crudo.
- Este resultado revierte la pérdida del año previo gracias a una baja del 42% en costos de extracción y al impulso del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
- El superávit energético récord y nuevos megaproyectos en Vaca Muerta bajo el RIGI consolidan el perfil exportador del país y atraen millonarias inversiones a largo plazo.
YPF registró el mejor primer trimestre de su historia, con una ganancia de U$S 409 millones, en un contexto internacional adverso para la industria petrolera. Así lo reveló el informe de Energía y Mercado elaborado por RICSA ALyC, que además destacó el crecimiento récord de las exportaciones de combustibles y el fuerte impacto del sector energético en la balanza comercial argentina.
El resultado representa un fuerte contraste respecto del mismo período del año anterior, cuando la petrolera había registrado una pérdida de U$S 10 millones. También implica una marcada recuperación frente al trimestre previo, que había cerrado con números negativos por U$S 649 millones.
El informe remarcó que este desempeño se produjo en medio de un escenario global complejo para las compañías petroleras. Durante mayo, las principales empresas internacionales del sector registraron caídas de entre 5% y 7% en sus acciones debido al descenso del precio del crudo, impulsado por las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.
Según el reporte, luego de alcanzar valores cercanos a U$S 120 por barril durante el primer trimestre por la crisis en el Estrecho de Ormuz, el petróleo perdió terreno en mayo. Empresas como Total, Shell, Chevron y Exxon reflejaron esa presión en los mercados, consignó Infobae.
Las energéticas argentinas, en sentido contrario
En contraste con el escenario internacional, las compañías energéticas argentinas mostraron un comportamiento opuesto. El informe de RICSA señaló que, gracias a su perfil exportador neto, la baja internacional del crudo dejó de impactar sobre las cuentas externas de las firmas locales como ocurría años atrás.
Ese contexto impulsó las acciones del sector, que lideraron las subas en el mercado doméstico, favorecidas además por los resultados del primer trimestre y por el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En el caso de YPF, el EBITDA ajustado alcanzó un récord de U$S 1.594 millones, con un margen del 32%. La producción shale promedió los 205.000 barriles diarios, lo que representó un crecimiento interanual del 39% y ya constituye el 76% del petróleo total producido por la compañía.
Además, el costo de extracción se redujo un 42%, hasta llegar a U$S 8,8 por barril equivalente de petróleo (boe), según detalló el informe.
La apuesta multimillonaria en Vaca Muerta
En paralelo, YPF presentó el megaproyecto LLL Oil, en Loma La Lata, bajo el marco del RIGI. El desarrollo contempla un cluster integrado por cinco bloques, 1.152 pozos y una inversión estimada en U$S 25.000 millones, una de las iniciativas más ambiciosas de la historia reciente del sector hidrocarburífero argentino.
Pampa Energía también mostró resultados sólidos. De acuerdo con RICSA, la compañía registró un EBITDA ajustado de U$S 325 millones, un 48% superior al mismo período del año pasado, e ingresos totales por U$S 573 millones.
La producción total alcanzó un récord de 100.600 boe/d, impulsada principalmente por el yacimiento Rincón de Aranda, que superó los 24.000 barriles diarios.
La empresa además presentó proyectos bajo el RIGI por más de U$S 6.900 millones, vinculados tanto al desarrollo shale en Rincón de Aranda como a un complejo petroquímico y de urea en Bahía Blanca.
Más inversiones y exportaciones récord
El movimiento inversor también alcanzó a nuevos actores. El Gobierno aprobó el gasoducto San Matías, una obra valuada en U$S 1.300 millones destinada íntegramente a la exportación de gas natural licuado (GNL).
A su vez, Pan American Energy (PAE) presentó el proyecto Cerro Dragón por U$S 680 millones, el primero bajo el régimen RIGI fuera de la cuenca neuquina.
El dinamismo productivo también se reflejó en las exportaciones energéticas. Según el informe, las cantidades exportadas crecieron un 53,2%, mientras que los precios aumentaron un 21,3%.
Como resultado, la balanza energética alcanzó un superávit de U$S 1.402 millones, el mayor registro mensual de la historia. Ese monto explicó el 52% del superávit comercial total del país, que llegó a U$S 2.711 millones y también marcó un récord histórico.
Finalmente, el reporte de RICSA indicó que junio comenzó con Vaca Muerta y el RIGI manteniendo el protagonismo del sector, impulsados por nuevos anuncios de inversión que consolidan el interés de operadores locales e internacionales en la cuenca neuquina.