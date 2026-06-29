Terremoto en Venezuela: el Gobierno informó la muerte de seis argentinos

En este adverso escenario, el canciller Quirno evitó dar precisiones públicas sobre las identidades de la totalidad de las víctimas de origen argentino, aunque de manera externa trascendió que entre los fallecidos se encuentran la esposa y los tres hijos del futbolista profesional Lucas Trejo. Frente a la emergencia general, el Gobierno argentino reaccionó inicialmente ante siete solicitudes de búsqueda; afortunadamente, cuatro de estos ciudadanos ya fueron localizados con vida en distintas regiones del territorio venezolano y se encuentran a resguardo.