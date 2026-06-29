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Terremoto en Venezuela: el Gobierno informó la muerte de seis argentinos

Los equipos de rescate buscan aún a tres ciudadanos desaparecidos. El número de víctimas aumenta y se agotan las chances de encontrar sobrevivientes entre los escombros.

TRAGEDIA. La familia del futbolista Lucas Trejo fue encontrada sin vida en La Guaira.
TRAGEDIA. La familia del futbolista Lucas Trejo fue encontrada sin vida en La Guaira. FOTO TOMADA DE PERFIL.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cancillería argentina confirmó el fallecimiento de seis ciudadanos debido al doble terremoto del 24 de junio en Venezuela, mientras se busca a tres desaparecidos.
  • El desastre deja más de 1.450 muertos. El gobierno argentino envió una delegación consular y 76 especialistas de rescate con insumos y perros de búsqueda para asistir.
  • La prioridad inmediata es hallar a los desaparecidos y asistir a los damnificados, en una catástrofe que desafía la capacidad de respuesta humanitaria en la región.
Resumen generado con IA

La catástrofe humanitaria desatada en Venezuela por el doble terremoto del pasado 24 de junio continúa conmocionando a la región. En las últimas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, liderado por Pablo Quirno, confirmó oficialmente el fallecimiento de seis ciudadanos argentinos a causa de este desastre natural. Mientras tanto, los equipos de rescate intensifican a contrarreloj los esfuerzos para localizar a otros tres compatriotas que permanecen en condición de desaparecidos.

La verdadera dimensión de la crisis en Venezuela quedó en evidencia este domingo, cuando el balance global de víctimas fatales ascendió a 1.450 personas, registrándose además unos 3.150 heridos de diversa gravedad. La incertidumbre social es crítica en las zonas afectadas: la plataforma digital "Desaparecidos Terremoto Venezuela" ya acumula 61.735 reportes de personas cuyo paradero se desconoce, de las cuales 46.626 todavía no han podido ser contactadas ni por sus allegados ni por las autoridades gubernamentales.

EN VIVO Terremoto en Venezuela: confirman 1.450 muertos y se agotan las chances de encontrar sobrevivientes entre los escombros

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En este adverso escenario, el canciller Quirno evitó dar precisiones públicas sobre las identidades de la totalidad de las víctimas de origen argentino, aunque de manera externa trascendió que entre los fallecidos se encuentran la esposa y los tres hijos del futbolista profesional Lucas Trejo. Frente a la emergencia general, el Gobierno argentino reaccionó inicialmente ante siete solicitudes de búsqueda; afortunadamente, cuatro de estos ciudadanos ya fueron localizados con vida en distintas regiones del territorio venezolano y se encuentran a resguardo.

Para brindar una respuesta inmediata e institucional a la crisis, una delegación consular humanitaria argentina arribó el pasado sábado a Venezuela. Este comité civil, conformado por dos funcionarios diplomáticos de la Cancillería, trabaja activamente en el terreno realizando un relevamiento de las necesidades de la comunidad, la emisión de pasaportes de emergencia para indocumentados y el soporte a los heridos. Hasta el momento, se registraron 215 pedidos de asistencia remota y se coordinan tareas de contención junto a Cáritas Venezuela.

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El respaldo logístico desde Buenos Aires se consolidó con el envío de un contingente de 76 especialistas de la Policía Federal Argentina, Bomberos Voluntarios y expertos en estructuras colapsadas. Este equipo civil se despliega con el apoyo de tres aeronaves, unidades caninas del Ejército entrenadas para la detección de sobrevivientes, plantas potabilizadoras de agua, insumos hospitalarios y refugios temporales de subsistencia.

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