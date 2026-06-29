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EN VIVO Terremoto en Venezuela: confirman 1.450 muertos y se agotan las chances de encontrar sobrevivientes entre los escombros

DESESPERACIÓN. Rescatistas de todo el mundo buscan señales de vida entre los escombros de decenas de edificios derrumbados durante los terremotos de Venezuela.
DESESPERACIÓN. Rescatistas de todo el mundo buscan señales de vida entre los escombros de decenas de edificios derrumbados durante los terremotos de Venezuela. FOTO TOMADA DE PERFIL.COM

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira.

Hace 2 Hs
07:32 hs

Terremoto en Venezuela: la cifra de fallecidos se elevó a 1.450

Las autoridades venezolanas informaron en las últimas horas que el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera se cobró la vida de 1.450 personas. La emergencia provocó graves daños en el estado La Guaira, donde el Gobierno declaró el área de desastre y estableció control militar.

Lo que tenés que saber

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que los sismos registrados el miércoles de la semana pasada en Venezuela dejaron 1.450 muertos, más de 3.000 heridos y afectaron a 3.142 familias, en su mayoría residentes de La Guaira.

El funcionario también indicó que más de 30.000 funcionarios, entre bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos, participan en el operativo de asistencia. De acuerdo con el parte oficial, 73.736 familias recibieron atención dentro del dispositivo de emergencia.

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