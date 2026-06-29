EN VIVO Terremoto en Venezuela: se registraron nuevas réplicas en medio de las maniobras de rescate

Lo que tenés que saber

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que los sismos registrados el miércoles de la semana pasada en Venezuela dejaron 1.450 muertos, más de 3.000 heridos y afectaron a 3.142 familias, en su mayoría residentes de La Guaira.

El funcionario también indicó que más de 30.000 funcionarios, entre bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos, participan en el operativo de asistencia. De acuerdo con el parte oficial, 73.736 familias recibieron atención dentro del dispositivo de emergencia.