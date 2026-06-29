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EN VIVO Terremoto en Venezuela: se registraron nuevas réplicas en medio de las maniobras de rescate

DESESPERACIÓN. Rescatistas de todo el mundo buscan señales de vida entre los escombros de decenas de edificios derrumbados durante los terremotos de Venezuela.
DESESPERACIÓN. Rescatistas de todo el mundo buscan señales de vida entre los escombros de decenas de edificios derrumbados durante los terremotos de Venezuela. FOTO TOMADA DE PERFIL.COM

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira.

Hace 1 Hs
10:19 hs

Un perro argentino ayudó a rescatar a dos menores entre los escombros

El contingente humanitario argentino desplegado en Venezuela logró un avance crucial tras el devastador terremoto, que golpeó la costa norte el pasado miércoles 24. En el marco de la emergencia desatada por los dos fuertes sismos de 7,2 y 7,5 grados, las fuerzas de salvamento enviadas desde el país intensificaron sus labores operativas en el terreno. Mediante una eficiente acción coordinada entre soldados de la delegación y un perro de rescate, el Gobierno confirmó el hallazgo y la extracción con vida de dos menores de edad. El equipo nacional continúa trabajando ininterrumpidamente en la localización de más sobrevivientes.

08:50 hs

Informan nuevas réplicas a 10 kilómetros de La Guaira

Desde el organismo de previsión sísmica de venezuela, Funvisis, informaron que esta mañana se registó un sismo con una magnitud de 4.2 y una profundidad de 2.9 kilómetros. El epicentro se localizó en las coordenadas 10.608 N, 66.837 O, a 10 kilómetros al este de La Guaira. Más tarde el Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el fenómeno tuvo una magnitud de 4.6 grados.

07:32 hs

Terremoto en Venezuela: la cifra de fallecidos se elevó a 1.450

Las autoridades venezolanas informaron en las últimas horas que el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera se cobró la vida de 1.450 personas. La emergencia provocó graves daños en el estado La Guaira, donde el Gobierno declaró el área de desastre y estableció control militar.

06:29 hs

El Gobierno informó la muerte de seis argentinos

La catástrofe humanitaria desatada en Venezuela por el doble terremoto del pasado 24 de junio continúa conmocionando a la región. En las últimas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, liderado por Pablo Quirno, confirmó oficialmente el fallecimiento de seis ciudadanos argentinos a causa de este desastre natural. Mientras tanto, los equipos de rescate intensifican a contrarreloj los esfuerzos para localizar a otros tres compatriotas que permanecen en condición de desaparecidos.

Lo que tenés que saber

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que los sismos registrados el miércoles de la semana pasada en Venezuela dejaron 1.450 muertos, más de 3.000 heridos y afectaron a 3.142 familias, en su mayoría residentes de La Guaira.

El funcionario también indicó que más de 30.000 funcionarios, entre bomberos, policías, militares, médicos, paramédicos y psicólogos, participan en el operativo de asistencia. De acuerdo con el parte oficial, 73.736 familias recibieron atención dentro del dispositivo de emergencia.

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