Hay que aprender de la limpieza de Kansas City

Hay ciudades que llaman la atención antes incluso de que empiece el espectáculo que las convoca. Eso ocurrió con Kansas City durante el Mundial. Las crónicas de los enviados de LA GACETA no sólo describieron el movimiento de miles de hinchas argentinos y la expectativa por la Selección. También destacaron la limpieza de sus calles, parques y espacios públicos. Veredas impecables, pocos residuos a la vista y un orden que se mantiene incluso en jornadas de gran circulación de personas reflejan una forma de entender la convivencia que va mucho más allá de la presencia de cuadrillas de limpieza.