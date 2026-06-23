Jésica Cirio entregó su celular a la Justicia tras la difusión de los videos con dólares en su vestidor
La conductora cumplió con la orden del juez Luis Armella y puso a disposición su teléfono para ser peritado en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de su ex esposo, Martín Insaurralde.
Resumen para apurados
- Jésica Cirio entregó su celular a la Justicia federal por orden del juez Armella, tras difundirse videos con dólares en su casa, en la causa de su exesposo Martín Insaurralde.
- El dispositivo y sus claves fueron entregados a Gendarmería. La conductora denunció que los videos de su vestidor en San Vicente fueron robados y que es víctima de extorsión.
- La pericia informática del dispositivo buscará determinar la autenticidad y fecha de los videos, lo que podría aportar pruebas clave en el expediente por enriquecimiento ilícito.
Jésica Cirio entregó su teléfono celular a la Justicia y fijó domicilio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal acusado a su ex esposo, Martín Insaurralde.
La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella, quien había otorgado un plazo de 24 horas para que la conductora pusiera a disposición el dispositivo con el objetivo de realizar un peritaje sobre los videos que se viralizaron en los últimos días.
El celular quedó bajo custodia de Gendarmería
Según informaron fuentes judiciales, el abogado de Cirio, Claudio Caffarello, entregó el teléfono junto con las claves de acceso ante efectivos de Gendarmería Nacional, que quedaron a cargo de la custodia del dispositivo para su posterior análisis.
La Justicia busca determinar si en ese celular se encuentran los archivos originales de los videos difundidos recientemente.
Los videos que investiga la Justicia
Las imágenes muestran a Jésica Cirio grabándose dentro del vestidor que compartía con Martín Insaurralde en una vivienda ubicada en un country de San Vicente. En los registros se observan presuntos fajos de dólares guardados en cajones, bolsas y valijas.
Tras la difusión del material, el juez Armella ordenó una serie de allanamientos realizados el domingo 21 de junio en propiedades vinculadas a Cirio y a su ex esposo, Elías Piccirillo.
Durante esos procedimientos, Cirio no fue encontrada en su domicilio. En tanto, Piccirillo permitió el acceso a su teléfono celular para que fuera peritado, aunque el análisis inicial no arrojó resultados de interés para la investigación.
La defensa de Jésica Cirio
Luego de que los videos se hicieran públicos, la conductora difundió un comunicado en el que sostuvo que el material fue obtenido de manera ilegal.
"El acceso a las grabaciones difundidas ha sido el producto de maniobras ilícitas", afirmó.
Además, aseguró que desde hace más de un año sufre intentos de extorsión vinculados con ese contenido.
"Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado", expresó.
Cómo sigue la causa
Con la entrega del celular, la Justicia avanzará con el peritaje del dispositivo para determinar la autenticidad de los videos, su fecha de creación y si contienen información relevante para la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Martín Insaurralde.
El resultado de esa pericia podría convertirse en una prueba clave dentro del expediente que lleva adelante el juez Luis Armella.