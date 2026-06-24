Hallaron cocaína y armas en el departamento donde viven Jesica Cirio y Nicolás Trombino

La Justicia encontró drogas y armas en el departamento de Palermo donde actualmente reside la modelo y conductora Jesica Cirio junto a su pareja, Nicolás Trombino. El hallazgo ocurrió durante un allanamiento realizado el domingo pasado en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucra al exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde.