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Hallaron cocaína y armas en el departamento donde viven Jesica Cirio y Nicolás Trombino

Durante un allanamiento judicial en un departamento de Palermo, la Justicia encontró sustancias que dieron positivo para cocaína y armas de fuego. El procedimiento se realizó en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculada a Martín Insaurralde.

Jésica Cirio,en problemas.
Jésica Cirio,en problemas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia halló cocaína y armas el domingo en el departamento de Palermo de Jésica Cirio y Nicolás Trombino, en un allanamiento por presunto lavado de Martín Insaurralde.
  • La Gendarmería secuestró drogas, dos armas y 19.000 dólares. El operativo se activó tras la difusión de videos donde la modelo aparecía mostrando grandes sumas de dinero.
  • La Justicia derivó el caso de drogas y armas al fuero federal porteño y evalúa nuevos peritajes para determinar el origen de los fondos y la evolución patrimonial de Cirio.
Resumen generado con IA

La Justicia encontró drogas y armas en el departamento de Palermo donde actualmente reside la modelo y conductora Jesica Cirio junto a su pareja, Nicolás Trombino. El hallazgo ocurrió durante un allanamiento realizado el domingo pasado en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucra al exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde.

Según consta en el expediente judicial, efectivos de la Gendarmería Nacional encontraron dos bolsas con sustancias sospechosas. Una contenía un polvo rosado de 0,83 gramos, mientras que la otra tenía una sustancia granulada de color marrón de 1,57 gramos. Un test preliminar realizado en el lugar dio positivo para cocaína.

Qué encontraron en el allanamiento al departamento de Jesica Cirio

El operativo se llevó a cabo en un departamento ubicado sobre la calle Ortega y Gasset al 1600, en el barrio porteño de Palermo. Además de las sustancias halladas, los agentes secuestraron una escopeta de repetición marca Akkar calibre 12 y una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros.

También se encontraron cargadores y cajas de municiones correspondientes a ambas armas.

Fuentes cercanas a la pareja señalaron que la pistola pertenece a Nicolás Trombino y que cuenta con la documentación correspondiente y autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Respecto de las sustancias secuestradas, indicaron que serían para consumo personal y pertenecerían a la actual pareja de la conductora.

La causa que investiga a Martín Insaurralde

El allanamiento forma parte de la investigación judicial que se inició tras la difusión de imágenes de Martín Insaurralde navegando en un lujoso yate junto a la modelo Sofía Clerici. A partir de ese episodio, la Justicia comenzó a analizar el patrimonio del exfuncionario y su entorno.

La causa está a cargo del juez federal Luis Armella y del fiscal Sergio Mola. Como el hallazgo de drogas y armas no está directamente relacionado con la investigación principal, los magistrados resolvieron remitir esas actuaciones a la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.

También allanaron un domicilio vinculado a Elías Piccirillo

Además del procedimiento en Palermo, la Justicia allanó un departamento en Banfield vinculado a Elías Piccirillo, quien cumple prisión domiciliaria en una causa donde se investiga una presunta maniobra para incriminar a un empresario mediante la colocación de drogas y un arma.

Los investigadores buscaban principalmente dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, computadoras y memorias de almacenamiento. Sin embargo, durante el procedimiento en Palermo también encontraron aproximadamente 19.000 dólares en efectivo.

Los videos de los dólares que reactivaron la investigación

Los allanamientos fueron impulsados tras la difusión de videos en los que Jesica Cirio aparece mostrando importantes sumas de dinero en efectivo guardadas en cajones y compartimentos de una propiedad ubicada en Fincas de San Vicente.

La Justicia analiza ahora la realización de nuevos peritajes para determinar el origen de esos fondos y su posible vinculación con las causas patrimoniales que involucran a Martín Insaurralde.

De acuerdo con la investigación, el departamento de Palermo fue adquirido por Cirio en 2015 por unos 385.000 dólares, una operación que también forma parte de los expedientes que analizan la evolución patrimonial del exfuncionario bonaerense.

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