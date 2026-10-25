Cómo la IA detecta cambios sutiles en el habla que anticipan el deterioro cognitivo

Para los pacientes y sus cuidadores, esto podría significar intervenciones más tempranas. Las compañías farmacéuticas, podrían acelerar el reclutamiento y el seguimiento de los ensayos clínicos. Y para los sistemas de salud, podría significar un enfoque más escalable y asequible para el bienestar. La lista de esos beneficios forma parte de las publicaciones del Instituto Colegiado para las Tecnologías Informáticas del Reino Unido (The Chartered Institute for IT). La organización cuenta con cédula Real por lo que tiene un estatus oficial de prestigio y la potestad de regular una profesión.