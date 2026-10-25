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Cómo la IA detecta cambios sutiles en el habla que anticipan el deterioro cognitivo

El Parkinson puede provocar alteraciones en el ritmo y las pausas; el deterioro cognitivo puede manifestarse en disfluencia y menor riqueza léxica.

NOVEDOSO. La investigación genera un rol nuevo de contempladores de la voz.
NOVEDOSO. La investigación genera un rol nuevo de contempladores de la voz.
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Dr. Fasih Haider desarrolló un sistema de IA en el Reino Unido para detectar signos tempranos de Parkinson y deterioro cognitivo mediante el análisis del habla cotidiana.
  • A través de micrófonos comunes, la herramienta procesa alteraciones sutiles en el tono, ritmo y pausas del paciente, usando la voz como un biomarcador digital no invasivo.
  • El avance facilitará diagnósticos tempranos y monitoreos remotos a bajo costo, aunque exige un marco ético riguroso para regular el uso y privacidad de estos datos de salud.
Resumen generado con IA

La forma de hablar serviría para detectar los primeros signos de afecciones neurológicas y de salud mental si se la asocia y analiza con herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Así lo establece el desarrollo experimental del Dr. Fasih Haider, que se especializa en el procesamiento del lenguaje y computación afectiva. 

Sintéticamente sus sistemas reconocen el estado emocional o físico humano. Haider no deja de lado las consideraciones en torno a los sesgos, la regulación y la ética que irrumpen a partir de la incorporación masiva de la nueva tecnología en todos los ámbitos de la sociedad.

Que se puedan diagnosticar y resolver patologías estudiando el habla representa una alternativa atractiva. A diferencia de las pruebas invasivas o la monitorización clínica, la voz está fácilmente disponible. Casi todo el mundo tiene acceso a un teléfono inteligente o al micrófono de una computadora. Un breve diario de voz cotidiano, o el análisis del habla durante una llamada telefónica rutinaria, podría proporcionar información en tiempo real sobre la salud neurológica y mental.

Para los pacientes y sus cuidadores, esto podría significar intervenciones más tempranas. Las compañías farmacéuticas, podrían acelerar el reclutamiento y el seguimiento de los ensayos clínicos. Y para los sistemas de salud, podría significar un enfoque más escalable y asequible para el bienestar. La lista de esos beneficios forma parte de las publicaciones del Instituto Colegiado para las Tecnologías Informáticas del Reino Unido (The Chartered Institute for IT). La organización cuenta con cédula Real por lo que tiene un estatus oficial de prestigio y la potestad de regular una profesión.

Buenas perspectivas

Lo que Haider analiza es tan alentador que cuenta con el aval del Instituto. Demostrar que el habla funciona como un biomarcador digital significa que la investigación no se centra en lo que alguien dice, sino en cómo lo dice. Las señales relevantes residen en características del habla como la variación del tono, el ritmo, las pausas, la riqueza léxica, la velocidad del habla, la intensidad vocal, el temblor y la respiración.

La enfermedad de Parkinson, por ejemplo, puede provocar cambios en todos esos aspectos. El deterioro cognitivo puede manifestarse en alteraciones del ritmo, pausas más prolongadas, disfluencia, menor riqueza léxica y patrones de habla modificados. Estos cambios son sutiles y generalmente imperceptibles en una conversación informal, pero los modelos de Inteligencia Artificial pueden detectarlos con notable sensibilidad.

¿Cómo es el mecanismo?

Un proceso típico comienza con el audio capturado a través del micrófono del dispositivo. La señal se limpia y normaliza para compensar el ruido, el volumen y las condiciones de grabación. Aunque todavía es un campo emergente, las aplicaciones prácticas de los biomarcadores del habla ya están tomando forma.

Los investigadores están desarrollando herramientas para detectar los primeros cambios vocales en la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer. Las compañías farmacéuticas están probando herramientas de preselección basadas en la voz para acelerar el reclutamiento de participantes en ensayos clínicos. 

Cada una de estas aplicaciones plantea cuestiones éticas. Los debates van más allá de lo técnico y plantean importantes problemas sociales en los que los profesionales de las Tecnologías Informáticas deben contribuir a un diseño y una gobernanza responsables.

Los avances en IA permiten medir señales de maneras inimaginables hace una década. La interacción entre el cerebro y el cuerpo es probada de manera cada vez más estrecha por lo que su monitorización remota y la atención personalizada es un valioso aporte científico.

Para la ciencia esto representa tanto una oportunidad como una responsabilidad. Oportunidad de aplicar conocimientos nuevos adquiridos desde los datos; responsabilidad de ingeniería e IA que reside en garantizar que estos sistemas sean justos, éticos y fiables.

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