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Cómo estará el tiempo en el NOA: la temperatura prevista para cada provincia este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa días de gran amplitud térmica para el Noroeste argentino, con mañanas gélidas y tardes que rozarán marcas primaverales.

El fin de semana se prestará para disfrutar al menos una tarde al calor del sol.
El fin de semana se prestará para disfrutar al menos una tarde al calor del sol. Foto: Analía Jaramillo - LA GACETA
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este fin de semana en el NOA una gran amplitud térmica, con mañanas gélidas y tardes cálidas de hasta 22 °C.
  • El fenómeno afectará a Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, La Rioja y Tucumán, donde se registrarán mínimas de hasta -1 °C y el sábado se consolidará como el día más cálido.
  • El clima facilitará actividades al aire libre por las tardes, aunque la fuerte oscilación térmica requerirá cuidados frente al frío persistente durante las noches y mañanas.
Resumen generado con IA

El último fin de semana de junio, con un invierno ya iniciado, tendrá temperaturas casi inesperadas en la región noroeste del país, según el Servicio Meteorológico Nacional. Aunque habrá marcadores dispares entre Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja y Tucumán, la mayoría de las capitales coincidirán en el sábado como el día más cálido del fin de semana. Las temperaturas mínimas, sin embargo, no dejarán su tono gélido invernal. Pero las máximas se despegarán dando lugar a días de gran amplitud térmica.

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Pronóstico para Catamarca

Catamarca será una de las provincias con mayor amplitud térmica este fin de semana y también con los días más cálidos. En la capital provincial, el termómetro llegará a marcar 20 °C, incluso con una mínima de 3 °C para este viernes. El sábado la marca más baja subirá para posicionarse en los 8 °C y, el domingo, llegará a 9 °C. El último día del fin de semana, la máxima llegará a 14 °C. No hay probabilidades de precipitaciones y el cielo permanecerá nublado.

Pronóstico para Jujuy

Durante esta madrugada, Jujuy registró una mínima de 2 °C. La temperatura más alta de la jornada llegará a los 17 °C con un cielo algo nublado. El sábado el termómetro se moverá entre los 7 °C y 18 °C, dando paso a una tarde cálida. El domingo tanto la mínima como la máxima se moverán en descenso y marcarán entre 5 °C y 14 °C a lo largo del día. El último día del fin de semana se incrementarán levemente las probabilidades de precipitaciones.

Pronóstico para La Rioja

La Rioja tendrá la segunda ciudad capital con la temperatura más baja de todo el fin de semana en el NOA. Este viernes la mínima rondó el 1 °C cerca del amanecer. La temperatura se acercará a una marca primaveral porque por la tarde habrá 17 °C. Los marcadores del sábado irán de 8 °C a 18 °C. El domingo habrá un descenso de temperatura: la mínima estará en 7 °C y la máxima en 13 °C con nulas probabilidades de precipitaciones.

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Pronóstico para Salta

La capital salteña tendrá la temperatura más baja de todas las capitales durante el fin de semana en la región. Esta mañana será la más fría de los próximos días, con -1 °C. La máxima dará como resultado una tarde primaveral con 18 °C. Tanto el sábado como el domingo las marcas de frío serán las mismas, con 5 °C por las madrugadas. Las tardes, en cambio, serán dispares: el primer día marcará 18 °C –en consonancia con la calidez de las otras provincias en la misma jornada– y, el segundo, 13 °C.

Pronóstico para Santiago del Estero

Santiago del Estero tendrá los registros más altos de todo el fin de semana en el NOA. A diferencia de otras provincias, donde la temperatura máxima llegará el sábado, en esta provincia el punto más elevado del termómetro se registrará este viernes cuando alcance los 22 °C. El sábado la mínima estará en 7 °C y la máxima en 20 °C y, el domingo, habrá un leve descenso, con una oscilación entre los 11 °C y 17 °C.

Pronóstico para Tucumán

El fin de semana en San Miguel de Tucumán alternará temperaturas bajas y cálidas que contrastarán la potencia del invierno con la calidez del sol. Las tardes serán cálidas este viernes y sábado con máximas de 18 °C y 19 °C. Pero el domingo el indicador más alto descenderá y llegará solo a 13 °C. Las temperaturas más bajas se ubicarán entre los 6 °C y los 9 °C y no se anunciaron probabilidades de lluvias.

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