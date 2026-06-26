Cómo estará el tiempo en el NOA: la temperatura prevista para cada provincia este fin de semana

Pronóstico para Salta

La capital salteña tendrá la temperatura más baja de todas las capitales durante el fin de semana en la región. Esta mañana será la más fría de los próximos días, con -1 °C. La máxima dará como resultado una tarde primaveral con 18 °C. Tanto el sábado como el domingo las marcas de frío serán las mismas, con 5 °C por las madrugadas. Las tardes, en cambio, serán dispares: el primer día marcará 18 °C –en consonancia con la calidez de las otras provincias en la misma jornada– y, el segundo, 13 °C.