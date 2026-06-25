SociedadClima y ecología

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Minetti explicó que la falta de nubes marca la diferencia entre la mañana y la tarde.

INVIERNO. Con camperas y bufandas, los tucumanos salieron a la calle.
INVIERNO. Con camperas y bufandas, los tucumanos salieron a la calle.
Hace 3 Hs

Los tucumanos tendrán hoy una jornada marcada por el buen tiempo, con cielo despejado durante gran parte del día y temperaturas bajas en las primeras horas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima prevista es de 5°C y la máxima de 15°C, en un contexto de estabilidad atmosférica y sin lluvias.

Durante la madrugada se espera una temperatura cercana a los 6°C, con vientos suaves del sudoeste. Por la mañana, el termómetro descenderá hasta los 5°C, el momento más frío de la jornada. Luego, por la tarde, la temperatura llegará a los 15°C, con predominio del sol.

“El buen tiempo y el tiempo seco hacen que tengamos días soleados. Eso permite que la temperatura ascienda durante la tarde y, al mismo tiempo, que la mínima descienda durante la noche y la madrugada, siempre con alguna probabilidad de escarcha o helada en el sur de la región”, explicó el meteorólogo Leónidas Minetti.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 25 de junio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 25 de junio

El especialista señaló que esa diferencia entre la mínima y la máxima aparece, por lo general, cuando no hay nubosidad. “Posiblemente, a partir de mañana tengamos un poco más de nubosidad, con cielo parcialmente nublado”, sostuvo.

Hacia el fin de semana

Para mañana se prevé una mínima de 6°C y una máxima de 16°C. El sábado, la mínima será de 8°C y la máxima de 16°C. El domingo se espera sol pleno, con 7°C de mínima y 17°C de máxima.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalJuan Leónidas Minetti
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué pasará con el clima antes del solsticio de invierno: alerta por tormentas y vuelta del frío

Qué pasará con el clima antes del solsticio de invierno: alerta por tormentas y vuelta del frío

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 23 de junio

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 23 de junio

Lo más popular
El Colegio de Graduados en Psicopedagogía de Tucumán convoca a una asamblea rectificatoria
1

El Colegio de Graduados en Psicopedagogía de Tucumán convoca a una asamblea rectificatoria

Las pibes del Mundial 2026: cómo es el presente de las joyitas de la Copa y qué lugar tienen en sus selecciones
2

Las pibes del Mundial 2026: cómo es el presente de las "joyitas" de la Copa y qué lugar tienen en sus selecciones

Últimos días para postular a una convocatoria para investigar con Italia: quiénes pueden postular
3

Últimos días para postular a una convocatoria para investigar con Italia: quiénes pueden postular

La batalla de las encuestas en Tucumán
4

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

Con la victoria de De la Espriella en Colombia, Trump suma aliados en Latinoamérica
5

Con la victoria de De la Espriella en Colombia, Trump suma aliados en Latinoamérica

Ranking notas premium
Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño
1

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

A la espera de Milei, más de 2.000 policías estarán afectados a los festejos del 9 de Julio
2

A la espera de Milei, más de 2.000 policías estarán afectados a los festejos del 9 de Julio

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad
3

Quería ver Argentina-Austria, pero se quedó sin batería: la historia de Marcelo Romero en un pueblo sin electricidad

El renglón 27 y un nuevo rechazo por el traslado de casi 18.000 toneladas de basura en Pacará Pintado
4

El "renglón 27" y un nuevo rechazo por el traslado de casi 18.000 toneladas de basura en Pacará Pintado

Le paga internet al vecino para ver el Mundial y sueña con la llegada de la luz a su pueblo
5

Le paga internet al vecino para ver el Mundial y sueña con la llegada de la luz a su pueblo

Más Noticias
El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos

El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos

Libertarios y aliados anularon la interpelación a Adorni en Diputados

Libertarios y aliados anularon la interpelación a Adorni en Diputados

Crece la polémica por el proyecto contra la violencia digital que promueve Gerónimo Vargas Aignasse

Crece la polémica por el proyecto contra la violencia digital que promueve Gerónimo Vargas Aignasse

Contra las inundaciones: analizan un sistema de alerta temprana en la Legislatura

Contra las inundaciones: analizan un sistema de alerta temprana en la Legislatura

Certamen de folclore para intérpretes: cómo participar

Certamen de folclore para intérpretes: cómo participar

Pronto en los cines: “Supergirl”, una heroína rebelde y desalineada

Pronto en los cines: “Supergirl”, una heroína rebelde y desalineada

Libros: “Publicar por primera vez es asomarse a lo desconocido”

Libros: “Publicar por primera vez es asomarse a lo desconocido”

El Colegio de Graduados en Psicopedagogía de Tucumán convoca a una asamblea rectificatoria

El Colegio de Graduados en Psicopedagogía de Tucumán convoca a una asamblea rectificatoria

Comentarios