Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Los tucumanos tendrán hoy una jornada marcada por el buen tiempo, con cielo despejado durante gran parte del día y temperaturas bajas en las primeras horas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima prevista es de 5°C y la máxima de 15°C, en un contexto de estabilidad atmosférica y sin lluvias.