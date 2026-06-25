Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Los tucumanos tendrán hoy una jornada marcada por el buen tiempo, con cielo despejado durante gran parte del día y temperaturas bajas en las primeras horas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima prevista es de 5°C y la máxima de 15°C, en un contexto de estabilidad atmosférica y sin lluvias.
Durante la madrugada se espera una temperatura cercana a los 6°C, con vientos suaves del sudoeste. Por la mañana, el termómetro descenderá hasta los 5°C, el momento más frío de la jornada. Luego, por la tarde, la temperatura llegará a los 15°C, con predominio del sol.
“El buen tiempo y el tiempo seco hacen que tengamos días soleados. Eso permite que la temperatura ascienda durante la tarde y, al mismo tiempo, que la mínima descienda durante la noche y la madrugada, siempre con alguna probabilidad de escarcha o helada en el sur de la región”, explicó el meteorólogo Leónidas Minetti.
El especialista señaló que esa diferencia entre la mínima y la máxima aparece, por lo general, cuando no hay nubosidad. “Posiblemente, a partir de mañana tengamos un poco más de nubosidad, con cielo parcialmente nublado”, sostuvo.
Hacia el fin de semana
Para mañana se prevé una mínima de 6°C y una máxima de 16°C. El sábado, la mínima será de 8°C y la máxima de 16°C. El domingo se espera sol pleno, con 7°C de mínima y 17°C de máxima.