Política

Milei presentó a su nuevo equipo de comunicación: "Hoy se cayeron las mentiras"

El encuentro sirvió también como plataforma para presentar a los nuevos responsables de la estrategia comunicacional del Gobierno.

Javier Milei, en la Fundación Faro.
Javier Milei, en la Fundación Faro.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei presentó en Buenos Aires a su nuevo vocero, Adrián Ravier, durante un acto de la Fundación Faro donde defendió su gestión económica ante las críticas.
  • El anuncio ocurrió en un evento de la usina libertaria Fundación Faro, donde el mandatario usó la suba interanual del 2,3% del PBI para rechazar las proyecciones de recesión.
  • Esta reestructuración busca consolidar la estrategia de comunicación oficial mientras el Gobierno proyecta un fuerte crecimiento económico y la derrota electoral de la oposición.
Resumen generado con IA

En un acto de la Fundación Faro -usina de pensamiento y recaudación del sector libertario-, el presidente Javier Milei encabezó la charla “Ideas para una sociedad libre”. Durante su exposición, el mandatario destacó el reciente dato del PBI, que registró una suba del 2,3% interanual en el primer trimestre, al calificarlo como un “milagro económico” que desmiente las proyecciones de sus críticos.

El encuentro sirvió también como plataforma para presentar a los nuevos responsables de la estrategia comunicacional del Gobierno. Adrián Ravier asumirá como vocero presidencial, y Fabián Fernández será el nuevo secretario de Medios. Milei agradeció a Ravier por su acompañamiento técnico y celebró el inicio de su nueva gestión como portavoz.

Acompañado en la primera fila por figuras clave como Karina Milei, Manuel Adorni, Federico Sturzenegger y Agustín Laje, el Presidente lanzó duras críticas a la oposición y al periodismo. 

Estas fueron las 10 frases más importantes de Milei:

1- “Le quiero dar las gracias a Adrián Ravier, quien me ha acompañado en distintos eventos de divulgación económica en el último tiempo y quiero agradecerle porque en los próximos días va a empezar un enorme desafío: convertirse en el portavoz del Presidente”.

2- “Dentro de las barbaridades que hemos sufrido y padecido en el último tiempo, una de las cosas que hablaban periodistas y ‘serios analistas’ era que la economía estaba hundida en una gran depresión y el consumo destruido. Hablaban de estanflación. Pero hoy se cayeron todas esas mentiras: se publicó el dato del PBI del primer trimestre, que mostró un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior, situación que hayamos batido un nuevo récord histórico en producción”.

3- “En el segundo semestre del año pasado, el Congreso nos tiró 40 leyes para quebrar el equilibrio fiscal. Aprobaban gastos sin contrapartida de ingresos. Fue una verdadera orgía que buscaba destruir a los argentinos”.

4- “La Argentina va a crecer como nunca lo vio antes en su historia”.

5- “Inexorablemente, vamos a aniquilar la inflación”.

6- “Las promesas que hicimos durante la campaña las cumplimos todas antes de que culmine el primer semestre del año”.

7- “Nuestro peor trimestre es tres veces más grande que lo que pasó en los últimos 100 años de la catástrofe populista”.

8- “Dijeron que íbamos a cerrar las universidades públicas y acabamos de dar un aumento del 28% que los medios tampoco informaron”.

9- “Los vamos a derrotar una y mil veces en la elecciones, y lograr entrar en el siglo liberal que nos devuelva el oro que supimos tener y hacer grande a la Argentina nuevamente”.

10- “Mauricio Macri tiene el récord de defaultear la deuda en pesos. No por nada los argentinos tienen 400 mil millones de dólares en los colchones”.

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