Milei presentó a su nuevo equipo de comunicación: "Hoy se cayeron las mentiras"

2- “Dentro de las barbaridades que hemos sufrido y padecido en el último tiempo, una de las cosas que hablaban periodistas y ‘serios analistas’ era que la economía estaba hundida en una gran depresión y el consumo destruido. Hablaban de estanflación. Pero hoy se cayeron todas esas mentiras: se publicó el dato del PBI del primer trimestre, que mostró un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior, situación que hayamos batido un nuevo récord histórico en producción”.