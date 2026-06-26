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Visita presidencial a España: economía e inversiones, en la agenda de Milei

Hoy lo distinguirá una universidad, hablará de economía y se reunirá con empresarios.

SEXTA VISITA. Milei fue recibido por Santiago Abascal, líder de VOX.
SEXTA VISITA. Milei fue recibido por Santiago Abascal, líder de VOX.
Hace 3 Hs

MADRID.- El presidente Javier Milei llegó ayer a Madrid para iniciar una nueva visita a España, la sexta desde que asumió el cargo y la segunda en lo que va del año. El mandatario aterrizó acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y se alojó en el hotel Hyatt Regency Hesperia, sobre el Paseo de la Castellana. También integran la comitiva el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, además de otros funcionarios y colaboradores.

Al igual que en anteriores oportunidades, el viaje tiene carácter no oficial. Por ese motivo, no están previstas reuniones institucionales con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI. La principal actividad de la visita será su participación en la apertura de los cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo.

La agenda central se desarrollará hoy. La jornada comenzará con la entrega de una medalla de honor y una distinción especial por parte de la universidad. Luego, Milei brindará una clase magistral de economía ante unos 300 invitados. Se espera que durante su exposición destaque las principales medidas económicas de su gestión y los resultados alcanzados.

Con empresarios

Tras la conferencia, el Presidente participará de una reunión con empresarios organizada por el embajador Bunge. Según trascendió, asistirán representantes de unas 15 compañías españolas e internacionales interesadas en analizar oportunidades de inversión en la Argentina.

Aunque la agenda oficial no incluía actividades públicas, fuentes cercanas al Gobierno no descartaron encuentros privados con dirigentes de la derecha española, como ocurrió en anteriores visitas.

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El viaje a Madrid marca además el inicio de una nueva gira internacional. Tras regresar a Buenos Aires mañana, Milei tiene previsto participar el martes 30 de junio en la Cumbre de Presidentes del Mercosur, en Paraguay, y posteriormente viajará a Estados Unidos para asistir a los festejos por el Día de la Independencia, el 4 de julio.

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