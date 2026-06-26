Visita presidencial a España: economía e inversiones, en la agenda de Milei

MADRID.- El presidente Javier Milei llegó ayer a Madrid para iniciar una nueva visita a España, la sexta desde que asumió el cargo y la segunda en lo que va del año. El mandatario aterrizó acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y se alojó en el hotel Hyatt Regency Hesperia, sobre el Paseo de la Castellana. También integran la comitiva el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, además de otros funcionarios y colaboradores.