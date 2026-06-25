EspectáculosFamosos

Antonela Roccuzzo se solidarizó con las víctimas de los terremotos en Venezuela y se sumó a una campaña

La esposa de Lionel Messi compartió un mensaje en sus historias de Instagram, expresó su apoyo a los afectados y alentó a sus seguidores a colaborar con una iniciativa solidaria.

ANTONELA ROCCUZZO. La esposa de Lionel Messi se solidarizó con las víctimas de los terremotos en Venezuela.
ANTONELA ROCCUZZO. La esposa de Lionel Messi se solidarizó con las víctimas de los terremotos en Venezuela.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Antonela Roccuzzo difundió hoy en sus redes una campaña de ayuda humanitaria para las víctimas de los devastadores terremotos en Venezuela, buscando sumar apoyo internacional.
  • Su mensaje ocurre tras sismos de magnitud de hasta 7,5 que sacudieron al país caribeño, dejando al menos 188 muertos, miles de heridos y graves daños materiales y estructurales.
  • Su posteo se suma a la movilización de la comunidad internacional y países como Argentina, que ya coordinan el envío urgente de rescatistas y asistencia humanitaria a la región.
Resumen generado con IA

Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para manifestar su apoyo a las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela en las últimas horas. A través de sus historias de Instagram, la rosarina compartió un mensaje de solidaridad y difundió una campaña de ayuda destinada a los afectados por la tragedia.

“Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”, escribió junto a un enlace titulado “Ayuda para Venezuela”.

Además, alentó a sus millones de seguidores a sumarse a la iniciativa. “Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”, agregó en la publicación.

La esposa de Lionel Messi se sumó así a las numerosas figuras internacionales que recurrieron a sus plataformas para visibilizar la emergencia humanitaria y promover distintas campañas solidarias destinadas a asistir a los damnificados.

Su mensaje llegó pocas horas después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudiera el país caribeño, con epicentro cerca de la ciudad de Morón. El sismo provocó escenas de pánico, evacuaciones masivas y daños estructurales en distintas zonas, incluida Caracas.

Antonela Roccuzzo se solidarizó con las víctimas de los terremotos en Venezuela y se sumó a una campaña

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, Antonela eligió expresar públicamente su apoyo y colaborar en la difusión de herramientas para canalizar la ayuda hacia las personas afectadas por la catástrofe.

Al menos 188 muertos y más de 1.520 heridos

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela dejaron un saldo devastador. Según los últimos reportes, al menos 188 personas murieron, más de 1.520 resultaron heridas y los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los edificios derrumbados.

Mientras el Gobierno reportó 157 desaparecidos, registros ciudadanos elevaron esa cifra a más de 38.000 casos. En paralelo, la comunidad internacional comenzó a movilizar ayuda humanitaria, con aportes del FMI, el envío de rescatistas desde Estados Unidos y mensajes de apoyo provenientes de distintos países.

En ese contexto, el canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró que el Gobierno trabaja junto a otras naciones para coordinar asistencia a Venezuela tras los terremotos y remarcó que la prioridad inmediata son las tareas de rescate.

“Venezuela necesita rescatistas. Estamos reuniendo todos esos recursos para ponerlos a disposición y que ellos determinen la mejor manera de utilizarlos”, afirmó en declaraciones a TN.

Temas Terremoto en Venezuela Lionel MessiVenezuelaEl PaísAntonela RoccuzzoEstados UnidosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Shakira apareció en la cancha y le dedicó un mensaje a Messi

Shakira apareció en la cancha y le dedicó un mensaje a Messi

Nico Occhiato echó a los culpables del error en Luzu TV y Florencia Peña renunció

Nico Occhiato echó a los culpables del error en Luzu TV y Florencia Peña renunció

Estoy muy mortificada: el llanto de Florencia Peña tras la polémica por Jorge Messi y su salida de Luzu TV

"Estoy muy mortificada": el llanto de Florencia Peña tras la polémica por Jorge Messi y su salida de Luzu TV

Florencia Peña apuntó contra Nico Occhiato tras su salida de Luzu TV: Tuvo falta de empatía

Florencia Peña apuntó contra Nico Occhiato tras su salida de Luzu TV: "Tuvo falta de empatía"

Eduardo Feinmann explotó contra Florencia Peña: Fue una irresponsable absoluta

Eduardo Feinmann explotó contra Florencia Peña: "Fue una irresponsable absoluta"

Lo más popular
Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio
1

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína
2

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler
3

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?
4

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país
5

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Ranking notas premium
39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
1

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una maquinaria de impunidad
2

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una "maquinaria de impunidad"

La batalla de las encuestas en Tucumán
3

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
4

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

Los 40 años del gol del siglo, los 39 del jugador eterno
5

Los 40 años del gol del siglo, los 39 del jugador eterno

Más Noticias
Catalán cuestionó el costo de la Legislatura de Tucumán: “Es una vergüenza inadmisible”

Catalán cuestionó el costo de la Legislatura de Tucumán: “Es una vergüenza inadmisible”

Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos

Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Comentarios