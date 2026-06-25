Antonela Roccuzzo se solidarizó con las víctimas de los terremotos en Venezuela y se sumó a una campaña

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo difundió hoy en sus redes una campaña de ayuda humanitaria para las víctimas de los devastadores terremotos en Venezuela, buscando sumar apoyo internacional.
- Su mensaje ocurre tras sismos de magnitud de hasta 7,5 que sacudieron al país caribeño, dejando al menos 188 muertos, miles de heridos y graves daños materiales y estructurales.
- Su posteo se suma a la movilización de la comunidad internacional y países como Argentina, que ya coordinan el envío urgente de rescatistas y asistencia humanitaria a la región.
Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para manifestar su apoyo a las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela en las últimas horas. A través de sus historias de Instagram, la rosarina compartió un mensaje de solidaridad y difundió una campaña de ayuda destinada a los afectados por la tragedia.
“Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”, escribió junto a un enlace titulado “Ayuda para Venezuela”.
Además, alentó a sus millones de seguidores a sumarse a la iniciativa. “Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar”, agregó en la publicación.
La esposa de Lionel Messi se sumó así a las numerosas figuras internacionales que recurrieron a sus plataformas para visibilizar la emergencia humanitaria y promover distintas campañas solidarias destinadas a asistir a los damnificados.
Su mensaje llegó pocas horas después de que un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudiera el país caribeño, con epicentro cerca de la ciudad de Morón. El sismo provocó escenas de pánico, evacuaciones masivas y daños estructurales en distintas zonas, incluida Caracas.
Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia, Antonela eligió expresar públicamente su apoyo y colaborar en la difusión de herramientas para canalizar la ayuda hacia las personas afectadas por la catástrofe.
Al menos 188 muertos y más de 1.520 heridos
Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela dejaron un saldo devastador. Según los últimos reportes, al menos 188 personas murieron, más de 1.520 resultaron heridas y los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los edificios derrumbados.
Mientras el Gobierno reportó 157 desaparecidos, registros ciudadanos elevaron esa cifra a más de 38.000 casos. En paralelo, la comunidad internacional comenzó a movilizar ayuda humanitaria, con aportes del FMI, el envío de rescatistas desde Estados Unidos y mensajes de apoyo provenientes de distintos países.
En ese contexto, el canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró que el Gobierno trabaja junto a otras naciones para coordinar asistencia a Venezuela tras los terremotos y remarcó que la prioridad inmediata son las tareas de rescate.
“Venezuela necesita rescatistas. Estamos reuniendo todos esos recursos para ponerlos a disposición y que ellos determinen la mejor manera de utilizarlos”, afirmó en declaraciones a TN.