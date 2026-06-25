Esta gestión definiría el nuevo sistema de estacionamiento medido para la Capital

Además, hubo ediles que remarcaron que en este replanteo debe considerarse el rol de los “trapitos”, sobre todo pensando en la progresiva formalización de la actividad. El jefe de bloque del PJ, Ernesto Nagle, mencionó que la intención del cuerpo es resolver el tránsito caótico de la ciudad a través de planificaciones como esta. “Hay que trabajar en la norma para ver cómo se le da forma, y lo vamos a regularizar, pero con un plus muy especial y es que son muchos los concejales que hablan de incluir a las personas que ya vienen trabajando en esto”, aseguró a LA GACETA.