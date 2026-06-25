Esta gestión definiría el nuevo sistema de estacionamiento medido para la Capital

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán debate actualmente un nuevo sistema de estacionamiento medido para ordenar el tránsito tras la derogación de la norma anterior.
- Tras anularse por vía judicial el contrato anterior de la gestión de Germán Alfaro, los ediles buscan incluir a cerca de 300 cuidacoches informales en la futura regulación.
- Se prevé definir el sistema en la gestión actual que culmina en 2027, logrando un ordenamiento del tránsito y la formalización laboral de los trabajadores de la economía popular.
Las conversaciones sobre la posibilidad de aplicar un nuevo sistema de estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán inician su curso en el Concejo Deliberante con dos premisas centrales: que la herramienta aplicada en 2022 es útil para ordenar el tránsito, y que una próxima versión necesita incluir a los trabajadores informales o “cuidacoches”.
Cuando se derogó la Ordenanza N° 4.758 esta semana, los concejales coincidieron en que este paso reabre el debate hacia el futuro. Dijeron que, aunque su implementación resultó frustrada -la Justicia declaró nulo el contrato firmado durante la gestión de Germán Alfaro-, la herramienta había dado buenos resultados en lo que se refiere al ordenamiento de la problemática vial en el casco histórico.
Además, hubo ediles que remarcaron que en este replanteo debe considerarse el rol de los “trapitos”, sobre todo pensando en la progresiva formalización de la actividad. El jefe de bloque del PJ, Ernesto Nagle, mencionó que la intención del cuerpo es resolver el tránsito caótico de la ciudad a través de planificaciones como esta. “Hay que trabajar en la norma para ver cómo se le da forma, y lo vamos a regularizar, pero con un plus muy especial y es que son muchos los concejales que hablan de incluir a las personas que ya vienen trabajando en esto”, aseguró a LA GACETA.
De hecho, el oficialista lo marcó como uno de los temas prioritarios para la actual conformación de concejales. “Nuestros períodos terminan en octubre del 2027. La idea es trabajar la materia para que sea tarea de gestión de este período, nada más que lleva tiempo”, señaló.
Revisión
Para avanzar en este sentido, se realizaron reuniones con los trabajadores informales en al menos dos ocasiones. “Con el concejal (Gastón) Gómez tuvimos el testimonio de un señor que había cerrado la carnicería y ahora cuida los vehículos en la zona de tribunales; otro que trabajaba de albañil, le descubrieron una hernia de disco y ahora trabaja cuidando autos. Es gente que nos pide que no le saquemos el único sustento que tienen”, contó Nagle.
De todos modos, -advirtió el concejal- es una discusión que demandará tiempo y que tiene distintas aristas que deben considerarse. El edil participó del armado de la primera ordenanza, aprobada en 2015, y recordó que por entonces había quejas de vecinos por la obligación del pago de estacionamiento a los frentistas y por el cobro en zonas cercanas a sitios públicos de uso diario como tribunales, escuelas u hospitales. “Hay muchas cuestiones que tenemos que revisar, y esto va a llevar su tiempo”, reiteró.
En aquel momento se había conformado una comisión especial integrada por presidentes de bloque, miembros del Ejecutivo municipal y otros concejales. Sigue vigente, pero para reactivarla se requeriría una orden expresa del titular del cuerpo, Fernando Juri. Por ahora, las conversaciones serían desarrolladas dentro del comité de Transporte, encabezado por José María Franco. Él mismo manifestó en la última sesión que “quedó demostrado que el estacionamiento medido tuvo un efecto ordenador” en la Capital.
Reconocimiento
Por su parte, Merry Anastasio, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) celebró el acompañamiento del Concejo Deliberante. “El que se haya derogado la ordenanza nos da la posibilidad de trabajar en una nueva, porque como muchos dijeron, hay que tener en cuenta a los trabajadores. No estamos hablando de los que vienen hoy, se instalan y se ponen a buscar un trabajo, sino de compañeros y compañeras que hace muchísimo tiempo están en la actividad”, sostuvo.
En este sentido, la dirigente pidió un lugar en la mesa de planificación. “Queremos el reconocimiento de esos compañeros, y evidentemente este Concejo está empezando a dar la discusión y a nombrarlos, a empezar a pensar en el trabajador de la economía popular que están hace mucho tiempo”, indicó.
Anastasio trajo a colación el último hecho trágico reportado en la Capital que involucró a un “cuidacoche”, donde un militar retirado intentó asesinar a su ex pareja. “Hay muchos ejemplos de compañeros que trabajan dignamente y la gente los conoce. Sin ir más lejos, el compañero que balearon hace una semana en la plaza Yrigoyen por defender a una ciudadana que ni siquiera conocía y puso su cuerpo. Fue lamentable el hecho, pero con eso se supo que hubo un héroe que defendió a esa mujer para que no sea un femicidio más”, valoró.
La referente también insistió en la necesidad de normalizar la actividad a través de un registro de trabajadores informales. “El compañero que está ordenado, no ‘cachivachea’”, dijo, en referencia a aquellas denuncias sobre las malas prácticas de algunos “trapitos”. Incluso habló de la incorporación de credenciales para que cada “cuidacoche” sea identificado.
En abril, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), la Mesa de Cooperativas de Cuidacoches (MCC) de Tucumán presentó en el Concejo una propuesta propia que contemplaba -según decía el escrito- “no solo aspectos técnicos o administrativos, sino también su impacto social, económico y laboral”. Allí se mencionaba que hay aproximadamente 300 trabajadores que desarrollan tareas de cuidado de vehículos en la vía pública “en condiciones de informalidad y sin reconocimiento normativo”.