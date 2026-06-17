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El Banco Mundial otorgó un aval financiero para respaldar a la Argentina

El organismo aprobó una garantía de U$S2.000 millones, un paso más para el retorno al mercado de deuda.

APOYO GLOBAL. Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, dio otra muestra de apoyo a las políticas económicas del presidente Javier Milei.
APOYO GLOBAL. Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, dio otra muestra de apoyo a las políticas económicas del presidente Javier Milei.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 4 Hs

En otro espaldarazo financiero a la gestión del presidente Javier Milei, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por U$S2.000 millones para la Argentina, que serán esenciales para cubrir los vencimientos en moneda extranjera que tiene que enfrentar el Gobierno, este año y en 2027. En su comunicado oficial, el organismo remarcó que el objetivo de esta ayuda es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales, una declaración que se da en medio de la baja del riesgo país y las presiones del mercado para que el ministro de Economía, Luis Caputo vuelva a emitir deuda en el exterior.

La intervención del Banco Mundial es un paso en dirección al regreso de la Argentina a las emisiones de deuda en el mercado voluntario internacional.

La operación aprobada por los directorios del Banco Mundial y MIGA garantizará el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, lo que permitirá reducir los costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública. El paquete combina una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una de MIGA, buscando movilizar hasta U$S2.000 millones en préstamos comerciales y enmarcándose en una estrategia para impulsar la creación de empleo, atraer inversiones en infraestructura y promover la inclusión financiera de pequeñas empresas.

El Banco Mundial aprobó una garantía de U$S2.000 millones para la Argentina

El Banco Mundial aprobó una garantía de U$S2.000 millones para la Argentina

El préstamo comercial respaldado por las garantías tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años. Las garantías del BIRF y MIGA respaldarán acciones que buscan movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para empresas de diferentes escalas.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, señaló que el organismo mantiene su compromiso con la estabilización macroeconómica de Argentina y la agenda de reformas orientadas al crecimiento.

Según Cordeiro Guerra, “esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”. Pese a estas definiciones y con el objetivo de realizar un anuncio de manera oficial, mañana a la tarde mantendrá una reunión con Caputo en Argentina.

La noticia llega a poco más de 20 días del pago por U$S4.400 millones que la Argentina debe hacer a bonistas locales y del exterior. Caputo había expresado, en varias oportunidades, que priorizará fuentes de financiamiento más baratas que el mercado internacional de deuda.

Argentina crecería menos de lo previsto, según el nuevo informe del Banco Mundial

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El vicepresidente de Operaciones de MIGA, Junaid Kamal Ahmad, sostuvo: “Esta operación demuestra cómo la innovadora combinación de productos financieros a través de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial puede adaptarse a las necesidades de nuestros países miembros. En el caso de la Argentina, la estructura financiera, que aprovecha los balances tanto del BIRF como de MIGA, generará importantes ahorros en el momento en que más se necesitan, al tiempo que atraerá inversiones que mejorarán tanto la calidad de vida como los medios de subsistencia”.

En lista de espera

Para hoy se espera que el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también apruebe las garantías negociadas con el Gobierno en abril. Según lo informado en ese entonces, la garantía será de U$S500 millones, consignó TN.com.

En la previa de esa formalización, el titular del organismo, Ilan Goldfajn, se reunió con el viceministro de Economía, José Luis Daza. “Argentina ha logrado avances importantes en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sentando las bases para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza”, escribió el economista israelo-brasileño en su cuenta de X.

“Conversamos sobre cómo construir sobre esos avances para movilizar más recursos para el país, incluso a través de las garantías del BID. El Grupo BID sigue siendo un socio comprometido con Argentina”, añadió.

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