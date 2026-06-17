El Banco Mundial otorgó un aval financiero para respaldar a la Argentina

En otro espaldarazo financiero a la gestión del presidente Javier Milei, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por U$S2.000 millones para la Argentina, que serán esenciales para cubrir los vencimientos en moneda extranjera que tiene que enfrentar el Gobierno, este año y en 2027. En su comunicado oficial, el organismo remarcó que el objetivo de esta ayuda es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales, una declaración que se da en medio de la baja del riesgo país y las presiones del mercado para que el ministro de Economía, Luis Caputo vuelva a emitir deuda en el exterior.