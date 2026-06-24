"Querido Messi": la carta que el fútbol tucumano le escribió al "10"

Nicolás Herrera, de Sportivo Bella Vista, fue uno de los más emotivos: “Gracias por hacerme tan feliz. Más allá de todos los títulos y récords, lo más lindo que me diste no se puede borrar: atravesaste a cada uno de los argentinos, nos uniste a todos”. Y pidió disculpas por las críticas de otros momentos: “perdón por las veces que te matamos con los resultados, pero no habrá un Leo Messi en el mundo otra vez”. No es una admiración pasajera: lleva tatuados la Copa del Mundo, el número 10 y la fecha de aquella final inolvidable del 18 de diciembre de 2022.