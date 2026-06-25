Reflotan la idea de crear un ente de coordinación metropolitana para el Gran Tucumán

El crecimiento urbano desordenado del Gran San Miguel de Tucumán ha transformado a la región en una “mancha urbana” única que trasciende los límites administrativos. Esta realidad caótica, fragmentada e ineficiente genera problemáticas que no reconocen fronteras jurisdiccionales, en materia de transporte, seguridad, gestión de residuos y en el manejo de inundaciones y anegamientos frecuentes, lo que afecta a casi el 70% de la población tucumana. Bajo este contexto es que en la Legislatura proponen reflotar la idea de crear un ente metropolitano que coordine y permita planificar las políticas públicas a largo plazo, de manera integral.