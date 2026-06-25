Política

Reflotan la idea de crear un ente de coordinación metropolitana para el Gran Tucumán

La agencia permitiría ordenar el Gran Tucumán y planificar políticas públicas

Agustín Romano Norri.
Agustín Romano Norri.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 5 Hs

El crecimiento urbano desordenado del Gran San Miguel de Tucumán ha transformado a la región en una “mancha urbana” única que trasciende los límites administrativos. Esta realidad caótica, fragmentada e ineficiente genera problemáticas que no reconocen fronteras jurisdiccionales, en materia de transporte, seguridad, gestión de residuos y en el manejo de inundaciones y anegamientos frecuentes, lo que afecta a casi el 70% de la población tucumana. Bajo este contexto es que en la Legislatura proponen reflotar la idea de crear un ente metropolitano que coordine y permita planificar las políticas públicas a largo plazo, de manera integral.

Recientemente el legislador Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) presentó una propuesta para la creación de la Agencia Metropolitana, que tendrá carácter técnico, consultivo y de coordinación, y se financiará con parte del Presupuesto General de la Provincia. “No constituirá un nuevo nivel de gobierno ni podrá sustituir, alterar o menoscabar las competencias propias de los municipios y comunas rurales reconocidas por la Constitución Provincial y la normativa vigente”, aclaró.

Objetivos

En el articulado, el ex concejal señaló que los objetivos del ente serán: promover una planificación territorial integrada del área metropolitana; reducir desigualdades socio-territoriales; y optimizar la localización de infraestructura, servicios y equipamientos estratégicos, entre otros. Entre las funciones que se le asignaría, se destaca: elaborar propuestas de Plan Estratégico Metropolitano; formular lineamientos técnicos para planes integrales de movilidad, drenaje pluvial, infraestructura verde, uso del suelo, hábitat, ambiente y servicios metropolitanos; y proponer criterios comunes de ordenamiento territorial, respetando las competencias municipales y comunales.

Advierten que las inundaciones podrían causar una catástrofe en el Área Metropolitana de Tucumán

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“A los efectos de la presente ley, podrán considerarse proyectos de impacto metropolitano significativo, entre otros, los grandes desarrollos urbanos, la infraestructura vial interjurisdiccional, los sistemas de transporte público, las obras hidráulicas y ambientales de escala regional y la localización de equipamientos estratégicos que afecten a más de una jurisdicción”, se mencionó en la iniciativa.

Romano Norri indicó que el área metropolitana de incumbencia serían los municipios de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes y Las Talitas; así como las comunas de El Manantial, San Pablo y Villa Nougués, Cebil Redondo y San Andrés, entre otras jurisdicciones que se puedan incorporar.

La intención de desafectar del dominio público una calle catastralmente proyectada en la comuna de El Manantial, la cual sería la única vía de escape a lo largo 2,5 kilómetros de barrios privados, generó controversia en las últimas semanas y puso en tela de juicio la falta de planificación y visión metropolitana. Urbanistas opinaron, entre otras cosas, que la cesión del camino representaría “la pérdida irreversible de conectividad metropolitana”, aunque se evoque una finalidad social.

La propuesta de Romano Norri no es la única en la Cámara. En septiembre de 2024, el legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) propuso la creación del Ente del Área Metropolitana de Tucumán con argumentos y una finalidad similar. El oficialismo también presentó un proyecto con un objetivo parecido. En diciembre de 2023, el entonces legislador Javier Noguera (actual diputado) instó al Poder Ejecutivo a iniciar los estudios de factibilidad para llevar adelante la creación del Área Metropolitana de Tucumán.

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