Libertarios y aliados anularon la interpelación a Adorni en Diputados

En una jornada de alta tensión política, La Libertad Avanza (LLA) logró sostener la permanencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al frustrar el intento de la oposición de avanzar con una sesión especial en la Cámara de Diputados. La convocatoria buscaba interpelar al funcionario y promover una eventual moción de censura en su contra.
La ofensiva opositora se diluyó debido a que no se consiguió reunir el quórum de 129 legisladores necesarios para habilitar el debate en el recinto. Solo 117 diputados asistieron y dieron el aval a la discusión, quedando a 12 bancas del mínimo requerido para dar inicio formal a la actividad parlamentaria.
Este resultado adverso para el peronismo y otros bloques contrarios a la administración libertaria fue el fruto de un acuerdo político estratégico tejido a contrarreloj por el Gobierno durante las últimas horas. A cambio de que los bloques dialoguistas no bajaran al recinto, el oficialismo se comprometió a abrir la comisión de Asuntos Constitucionales a partir del próximo miércoles para discutir allí los alcances de una posible citación.
La decisión de vaciar el recinto involucró a Propuesta Republicana (PRO), al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y a un sector mayoritario de la Unión Cívica Radical (UCR). A ellos se sumaron diversos bloques provinciales cuyos legisladores responden de manera directa a gobernadores de distintas fuerzas políticas del interior del país.
Entre los mandatarios provinciales cuyos diputados optaron por ausentarse figuran Gustavo Sáenz de Salta, Hugo Passalacqua de Misiones, Marcelo Orrego de San Juan, Rolando Figueroa de Neuquén y Osvaldo Jaldo. Asimismo, se mantuvieron al margen los representantes ligados a Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
El trasfondo de este ausentismo colectivo responde a que ninguno de estos espacios políticos tradicionales y provinciales deseaba asumir el costo político de precipitar la caída de Adorni. Del mismo modo, buscaban evitar quedar públicamente alineados con una fuerte embestida impulsada y capitalizada por el kirchnerismo.
De esta manera, el acuerdo sellado le permite a todas las partes involucradas obtener un beneficio político inmediato. Por un lado, los libertarios consiguen un valioso tiempo para intentar descomprimir la crisis institucional, mientras que sus aliados circunstanciales eluden el costo de convalidar la destitución del funcionario.
Estrategia
La maniobra de desactivación fue diseñada meticulosamente por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en coordinación con los principales referentes aliados. El objetivo primordial de Menem era evitar una sesión que amenazaba con monopolizar la agenda y poner en riesgo los proyectos económicos clave del Ejecutivo.
Entre las iniciativas que el Gobierno aspira a aprobar con celeridad se encuentra el acuerdo para cancelar una deuda de 171 millones de dólares a los fondos holdouts Bainbridge y Attestor. También se busca resguardar el denominado “Súper RIGI”, un régimen de incentivos fiscales destinado a grandes inversiones superiores a los 1000 millones de dólares.
La derivación del conflicto a la comisión de Asuntos Constitucionales funciona como una salida intermedia que traslada la discusión a una instancia más lenta. Esta decisión busca diluir la presión y ejerce un contrapeso frente al Senado, donde recientemente se avaló una polémica interpelación sobre tablas que desató una disputa sobre la interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional.
A pesar del fracaso del quórum, la oposición dura decidió permanecer en el recinto para llevar adelante un debate encendido en minoría. La estrategia apuntó a visibilizar y capitalizar políticamente el escándalo que rodea al jefe de Gabinete, dejando en claro que la discusión sobre su idoneidad no está saldada.
Debate en minoría: reclamos del peronismo en el recinto
Durante las exposiciones en minorías, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó con dureza a los diputados del PRO y la UCR que emitieron comunicados contra Adorni pero no bajaron a sesión. “¿Quién le cree a los que dicen una cosa y después hacen otra?”, preguntó el legislador y sostuvo que esas conductas “terminan afectando la confianza en todo el Congreso”.
Defensa en el Senado: en la misma línea que Diputados
La bancada oficialista buscará evitar que el peronismo fuerce por mayoría absoluta la interpelación de Manuel Adorni, con su posterior moción de censura. El oficialismo intentará corregir lo acordado la semana pasada para imponer que los proyectos en contra del ministro coordinador cuenten con el voto de los 2/3 de los presentes en el recinto.