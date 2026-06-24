Libertarios y aliados anularon la interpelación a Adorni en Diputados

Este resultado adverso para el peronismo y otros bloques contrarios a la administración libertaria fue el fruto de un acuerdo político estratégico tejido a contrarreloj por el Gobierno durante las últimas horas. A cambio de que los bloques dialoguistas no bajaran al recinto, el oficialismo se comprometió a abrir la comisión de Asuntos Constitucionales a partir del próximo miércoles para discutir allí los alcances de una posible citación.