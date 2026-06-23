Senado: Adorni no concurrirá a brindar su informe de gestión previsto para el 2 de julio

La medida se produce luego de que LLA logró hacer caer la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para debatir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La oposición no consiguió reunir los 129 legisladores necesarios para alcanzar el quórum y el debate quedó frustrado. El resultado fue producto de una estrategia impulsada por el oficialismo, que previamente acordó con el PRO, la UCR y bloques provinciales que sus legisladores no bajaran al recinto.