Política

Senado: Adorni no concurrirá a brindar su informe de gestión previsto para el 2 de julio

En medio de la polémica y los pedidos de interpelación, el ministro había enviado una carta a Victoria Villarruel para confirmar su presencia en el recinto.

MANUEL ADORNI. El jefe de Gabinete canceló su presentación en el Senado.
MANUEL ADORNI. El jefe de Gabinete canceló su presentación en el Senado.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suspendió su informe de gestión previsto para el 2 de julio en el Senado de la Nación ante los intentos de la oposición por interpelarlo.
  • La suspensión ocurre luego de que el oficialismo lograra frenar una sesión en Diputados para interpelar a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito, al no alcanzar el quórum.
  • El oficialismo buscará demorar futuros pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales, administrando los tiempos políticos para proteger al funcionario.
Resumen generado con IA

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, suspendió su próxima presentación en el Senado para brindar su segundo informe de gestión. La decisión se tomó en medio de los intentos de la oposición para avanzar con una interpelación en contra del funcionario.

“Yo lo suspendí (al informe) porque no tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete”, afirmó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en diálogo con La Nación.  

El oficialismo postergó la interpelación de Adorni en Diputados y gana tiempo

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La medida se produce luego de que LLA logró hacer caer la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para debatir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La oposición no consiguió reunir los 129 legisladores necesarios para alcanzar el quórum y el debate quedó frustrado. El resultado fue producto de una estrategia impulsada por el oficialismo, que previamente acordó con el PRO, la UCR y bloques provinciales que sus legisladores no bajaran al recinto.

La maniobra fue coordinada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y se complementó con la convocatoria para la próxima semana de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El objetivo del Gobierno es que cualquier pedido de interpelación sea tratado primero en comisión, lo que permitiría demorar su discusión en el recinto y elevar las exigencias reglamentarias para su aprobación.

La sesión había sido solicitada por diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el Partido Socialista, Coherencia y Provincias Unidas.

El temario contemplaba seis proyectos de resolución para citar a Manuel Adorni con el fin de que brindara explicaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos, además de responder por su situación patrimonial.

Tres de esas iniciativas también impulsaban una moción de censura para desplazar al jefe de Gabinete y promover su reemplazo, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

No es el primer intento de la oposición para avanzar con una interpelación. La semana pasada también había convocado a una sesión especial, aunque ya anticipaba dificultades para reunir los votos necesarios.

El principal debate gira en torno a la interpretación del reglamento. Mientras la oposición sostiene que la interpelación puede aprobarse por mayoría simple en determinadas circunstancias, la Casa Rosada afirma que, sin dictamen previo de comisión, el tratamiento sobre tablas requiere una mayoría de dos tercios.

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En ese marco, La Libertad Avanza impulsa una interpretación que obligaría a girar los proyectos a la Comisión de Asuntos Constitucionales si no se alcanzan los dos tercios de los votos, una alternativa que postergaría el debate sin una fecha definida. Con la falta de quórum, el oficialismo consiguió evitar una nueva discusión sobre la situación de Manuel Adorni y mantener bloqueado el avance de los pedidos de interpelación en Diputados.

Ahora, el foco pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde el oficialismo buscará administrar los tiempos legislativos y sostener la estrategia para impedir que el tema llegue nuevamente al recinto en el corto plazo.

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