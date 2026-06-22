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Anses: quiénes cobran este martes 23 de junio de 2026

Conocé el cronograma completo de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Adelantos de haberes para jubilados. Un beneficio que otorga un solo banco.
Adelantos de haberes para jubilados. Un beneficio que otorga un solo banco. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES inicia este martes 23 de junio de 2026 el pago a jubilados que superan el haber mínimo (DNI 0 y 1) en Argentina como parte de su calendario mensual.
  • Los pagos se organizan por DNI e incorporan este mes un aumento del 2,58%, el medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.
  • Estas medidas buscan reforzar los ingresos de los adultos mayores ante la inflación, mientras ANSES ya planifica nuevos montos y aumentos de asignaciones para julio.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos correspondiente a junio de 2026. Este mes, los beneficiarios reciben un incremento del 2,58%, el medio aguinaldo y, en el caso de los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, un bono extraordinario de $70.000.

Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro están organizadas de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes cobran ANSES este martes 23 de junio

Comienza el pago de quienes superan el haber mínimo. 

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Qué incluye el pago de junio

Durante junio, los beneficiarios de ANSES reciben tres conceptos principales:

Aumento del 2,58% sobre los haberes.

Medio aguinaldo (SAC) correspondiente al primer semestre del año.

Bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Estas medidas buscan reforzar los ingresos de los adultos mayores frente al contexto inflacionario.

Cómo saber cuándo cobro en ANSES

Para conocer la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden consultar el calendario oficial de ANSES según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

También es posible identificar el día del depósito indicando:

El tipo de prestación (jubilación, pensión, AUH, Asignación por Embarazo u otra).

La terminación del DNI.

De esa manera, se puede conocer con precisión la fecha en la que estará disponible el pago correspondiente.

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