Lionel Messi emociona porque es humano

Por eso, cuando falló el penal en la victoria 2-0 contra Austria, algo cambió en el ambiente. Fue inevitable pensar en todo lo que arrastraba ese instante. La preocupación por la salud de su padre, las versiones falsas que circularon durante los últimos días, la presión propia de un Mundial y la frustración inmediata de haber errado. Por un momento, muchos sentimos que podía encerrarse en sí mismo, perderse en sus pensamientos y desaparecer del partido.