Cómo Argentina convirtió la presión de Austria en el escenario ideal para agrandar la leyenda de Messi

El primer gol explicó mejor que cualquier análisis lo que buscó Argentina durante toda la tarde. Medina avanzó por izquierda y lanzó el centro. Almada entendió la jugada antes que todos y dejó pasar la pelota. Detrás apareció Messi, libre. Un control, un perfilamiento y un zurdazo cruzado. La jugada tuvo elaboración colectiva, movimientos coordinados y una definición perfecta. También mostró cómo el “10” se levanta de la adversidad tras haber malogrado un penal y cómo el funcionamiento generó el espacio exacto para que el capitán decidiera.