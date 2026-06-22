Shakira apareció en la cancha y le dedicó un mensaje a Messi

La victoria de Argentina por 2 a 0 sobre Austria, que aseguró la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026, dejó una imagen inesperada en las tribunas y un mensaje que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Entre los espectadores que siguieron de cerca el encuentro en el Dallas Stadium estuvo Shakira, quien asistió junto a sus hijos Milan y Sasha, fruto de su relación con el ex futbolista Gerard Piqué. La cantante colombiana fue enfocada en varias oportunidades por la transmisión oficial mientras observaba las acciones de Lionel Messi, gran figura de la jornada.