Mundial 2026

Shakira apareció en la cancha y le dedicó un mensaje a Messi

La cantante colombiana presenció junto a sus hijos la victoria de Argentina sobre Austria en Dallas. Tras el partido, felicitó al capitán argentino por su récord histórico en los Mundiales.

SHAKIRA. Entre los espectadores que siguieron de cerca el partido en el Dallas Stadium estuvo la colombiana, quien asistió junto a sus hijos Milan y Sasha.
SHAKIRA. Entre los espectadores que siguieron de cerca el partido en el Dallas Stadium estuvo la colombiana, quien asistió junto a sus hijos Milan y Sasha.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Shakira felicitó a Lionel Messi en redes sociales tras presenciar en Dallas la victoria de Argentina ante Austria por el Mundial 2026, donde el diez rompió el récord de goles.
  • La cantante asistió al partido con sus hijos mientras Messi marcaba un doblete histórico. Shakira tiene un fuerte vínculo con los Mundiales, siendo parte de la música de 2026.
  • El mensaje viral de la colombiana consolida la trascendencia global del récord de Messi y reafirma la histórica e influyente relación de la artista con la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

La victoria de Argentina por 2 a 0 sobre Austria, que aseguró la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026, dejó una imagen inesperada en las tribunas y un mensaje que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Entre los espectadores que siguieron de cerca el encuentro en el Dallas Stadium estuvo Shakira, quien asistió junto a sus hijos Milan y Sasha, fruto de su relación con el ex futbolista Gerard Piqué. La cantante colombiana fue enfocada en varias oportunidades por la transmisión oficial mientras observaba las acciones de Lionel Messi, gran figura de la jornada.

El capitán argentino marcó los dos goles del triunfo albiceleste y alcanzó una nueva marca histórica al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales, con 18 tantos distribuidos en seis ediciones de la competencia.

La presencia de Shakira no pasó inadvertida. La artista fue captada en tres ocasiones durante el partido, acompañando con entusiasmo cada intervención del rosarino en una de las noches más importantes de su carrera mundialista.

Tras el encuentro, la cantante utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras al capitán argentino. “Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos!!! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!”, escribió.

La publicación tuvo una inmediata repercusión y se convirtió en uno de los mensajes más comentados de la noche, en medio de la ola de felicitaciones que recibió Messi tras alcanzar el récord histórico.

Shakira apareció en la cancha y le dedicó un mensaje a Messi

Un vínculo especial con los Mundiales

Shakira mantiene una estrecha relación con las Copas del Mundo desde hace más de una década. En la actualidad es la intérprete de "Dai Dai", una de las canciones que integran la banda sonora oficial del Mundial 2026.

Además, días atrás ya había celebrado otra actuación destacada de Messi. Tras el partido frente a Argelia, publicó una historia de Instagram con una imagen del número 10 y una frase breve pero contundente: "Magia pura".

Su nombre, además, quedó ligado para siempre a la historia de los Mundiales gracias a "Waka Waka", el himno oficial de Sudáfrica 2010, y posteriormente a "La La La", una de las canciones más emblemáticas de Brasil 2014. Ambas se transformaron en parte de la memoria colectiva de millones de aficionados alrededor del planeta.

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