Del Azteca al AT&T Stadium: el 22 de junio, la fecha que une a Diego Maradona y a Lionel Messi

"Estoy feliz por cómo se dieron estos dos partidos. Nos clasificamos y llegamos primeros. Hay que estar tranquilos y pensar en lo que viene", dijo Messi después del triunfo, con la tranquilidad de quien hace tiempo aprendió que el Mundial es una carrera larga. Y enseguida volvió a mostrar esa sensibilidad que lo acompaña desde hace años. "Estoy feliz de vivir este momento, de disfrutarlo y de poder regalarle a toda la gente de Argentina y a los nenes que están disfrutando estos partidos en los colegios. Estoy un feliz de seguir dándole alegría".