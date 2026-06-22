Del Azteca al AT&T Stadium: el 22 de junio, la fecha que une a Diego Maradona y a Lionel Messi

Resumen para apurados
- El 22 de junio, Messi y Maradona se unieron en la historia al marcar dobletes clave para Argentina en los Mundiales de EE.UU. 2026 y México 1986, clasificando al país.
- Maradona brilló en 1986 ante Inglaterra en el Azteca y Messi guio el pase a 16avos en 2026 tras vencer a Austria en Dallas, conectando dos épocas del fútbol argentino.
- Con este doblete, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales, consolidando un legado generacional que mantiene viva la mística del fútbol argentino.
Hay fechas que parecen quedar suspendidas en el tiempo. Días que, por algún motivo difícil de explicar, terminan unidos por un hilo invisible. Y el 22 de junio es uno de ellos.
Hace exactamente 40 años, en México 1986, Diego Armando Maradona escribía uno de los capítulos más extraordinarios de la historia del fútbol. En el estadio Azteca, frente a Inglaterra y con una carga emocional que excedía lo deportivo, Diego marcó dos goles que atravesarían las décadas. El primero sería bautizado como "La Mano de Dios". El segundo se convertiría para siempre en el gol más hermoso de los Mundiales. Argentina ganó 2 a 1, avanzó a semifinales y Diego empezaba a convertirse definitivamente en leyenda.
Ahora, 40 años después, el calendario volvió a detenerse en la misma página: el 22 de junio.
Esta vez no fue en el Azteca, sino en el gigantesco AT&T Stadium de Dallas. Tampoco fue Inglaterra, sino Austria. Y la instancia no eran los cuartos de final, sino un partido de la fase de grupos. Pero el protagonista volvió a ser un argentino con la camiseta número “10” en la espalda: nada más y nada menos que Lionel Messi.
Como si el destino hubiera decidido jugar con las fechas, el capitán marcó los dos goles del triunfo sobre Austria, aseguró la clasificación de la Selección a los 16avos de final y escribió otra línea en una historia que hace tiempo dejó de pertenecerle solamente a él. Porque con esos dos tantos alcanzó los 18 goles y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.
Diego tenía 25 años aquella tarde en México; “Leo” hoy tiene 38. Diego jugaba su segundo Mundial, Messi disputa el sexto. Maradona estaba construyendo una leyenda, mientras que Lionel la sigue agrandando.
Las diferencias son muchas y los contextos, también. Pero hay algo que parece unirlos. Los dos eligieron el mismo día para regalarle una alegría al país, los dos aparecieron cuando Argentina los necesitaba, los dos dejaron su firma con dos goles y los dos hicieron que millones de argentinos detuvieran sus vidas para abrazarse frente a un televisor.
Dos tardes diferentes que se unen
40 años separan una tarde de otra y, sin embargo, parecen conversar entre sí. Porque mientras el mundo recuerda la corrida eterna de Diego desde la mitad de la cancha, “Leo” sigue escribiendo capítulos propios. Quizá menos cinematográficos y tal vez un poco más serenos. Pero igual de decisivos.
"Estoy feliz por cómo se dieron estos dos partidos. Nos clasificamos y llegamos primeros. Hay que estar tranquilos y pensar en lo que viene", dijo Messi después del triunfo, con la tranquilidad de quien hace tiempo aprendió que el Mundial es una carrera larga. Y enseguida volvió a mostrar esa sensibilidad que lo acompaña desde hace años. "Estoy feliz de vivir este momento, de disfrutarlo y de poder regalarle a toda la gente de Argentina y a los nenes que están disfrutando estos partidos en los colegios. Estoy un feliz de seguir dándole alegría".
Hay una generación que creció escuchando relatos de México 86, hijos que conocieron las historias del Azteca por boca de sus padres y chicos que aprendieron de memoria el "Barrilete cósmico" mucho antes de haber visto las imágenes. Durante décadas, Maradona fue ese recuerdo compartido que viajaba de una generación a otra. Ahora ocurre algo parecido con Messi.