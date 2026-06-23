SociedadSOCIEDAD | CULTURA

La Junta de Estudios Históricos de Tucumán cumple 60 años

La historia regional se reúne en Tucumán. Habrá exposiciones sobre patrimonio, política y personajes que marcaron la identidad provincial.

CONVOCATORIA. Expositores y asistentes durante una de las actividades académicas organizadas por la entidad, en estas décadas de trabajo realizado
CONVOCATORIA. Expositores y asistentes durante una de las actividades académicas organizadas por la entidad, en estas décadas de trabajo realizado
Por Ariane Armas Hace 3 Hs

Mientras buena parte de la atención pública se concentra en la urgencia del presente, hay personas que dedican años a reconstruir aquello que ocurrió hace décadas o incluso siglos.

Buscan documentos olvidados, revisan archivos, estudian edificios patrimoniales, rastrean historias familiares y vuelven sobre acontecimientos que ayudaron a moldear la identidad tucumana. Lo hacen desde la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, una institución que cumplió 60 años y que celebrará este aniversario con dos jornadas dedicadas a la historia de Tucumán y del Noroeste Argentino, que se desarrollarán en las instalaciones de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), mañana y el jueves.

Pero detrás de la conmemoración también aparece otro desafío. El de mantener viva una entidad nacida en el siglo XX y lograr que nuevas generaciones se interesen por investigar, interpretar y preservar la memoria provincial.

“La historia de Tucumán y de la región tiene características muy particulares y es importante seguir investigándola y difundiéndola”, señaló la secretaria de la entidad, María Lelia García Calderón.

La institución fue creada en mayo de 1966 por iniciativa del entonces director del Archivo Histórico de Tucumán, Roberto Zavalía Matienzo, y del profesor Rodolfo A. Cerviño. Desde entonces se convirtió en un espacio de encuentro para investigadores dedicados al estudio de la historia provincial y regional.

A lo largo de seis décadas organizó conferencias, cursos, publicaciones, mesas paneles y actividades de divulgación. También editó una revista especializada, impulsó libros colectivos y promovió investigaciones sobre figuras y procesos históricos vinculados con Tucumán.

“La investigación siempre debe ir acompañada de la publicación para que el conocimiento llegue a la sociedad”, explicó la presidenta de la Junta, Sara Amenta.

Actualmente la entidad reúne a historiadores y especialistas de distintas disciplinas, entre ellas arte, arquitectura y letras. No obstante, como muchas instituciones culturales y académicas, enfrenta el desafío de la renovación.

A diferencia de otros organismos, la Junta no recibe subsidios y funciona gracias al aporte de sus propios integrantes. “Todo se hace con mucho esfuerzo, compromiso y cariño por la institución”, señaló Amenta.

La incorporación de investigadores jóvenes aparece hoy como una de las principales apuestas para asegurar la continuidad del trabajo iniciado hace seis décadas. En los últimos años se sumaron nuevos profesionales con el objetivo de enriquecer las investigaciones desde perspectivas interdisciplinarias y garantizar el recambio generacional.

La defensa del patrimonio constituye otro de los ejes históricos de la institución. Entre 2007 y 2008 acompañó las movilizaciones impulsadas bajo el lema “Tucumán no se vende”, que buscaban impedir la venta y desafectación de inmuebles protegidos. También participó en acciones judiciales e iniciativas destinadas a preservar edificios y espacios públicos de valor histórico.

“Rescatar la historia de Tucumán fortalece el sentido de pertenencia. Muchas veces trabajamos sobre personajes, hechos o historias que han quedado olvidados y que merecen volver a ser conocidos”, sostuvo Amenta.

Pasado y futuro

Ese trabajo de recuperación histórica tendrá esta semana una nueva vidriera mañana y el jueves en la Unsta con las Jornadas de Historia de Tucumán y del Noroeste Argentino,

Las actividades comenzarán con la apertura a cargo de Amenta y continuarán con exposiciones sobre arquitectura, urbanismo, patrimonio, historia política y jurídica.

El coleccionista que reconstruyó la historia de los juguetes de hojalata

El coleccionista que reconstruyó la historia de los juguetes de hojalata

Entre los temas que se abordarán figuran las transformaciones del espacio público en San Miguel de Tucumán entre los siglos XVII y XX, la arquitectura patrimonial de la ciudad, la presencia de José de San Martín en Tucumán durante 1814, los casos de esclavitud tratados por el Tribunal de Concordia entre 1812 y 1815, las elecciones capitulares de 1818 y la trayectoria política de Miguel Campero.

La segunda jornada estará dedicada a problemáticas vinculadas con el Noroeste Argentino, la cultura, la educación y la construcción de identidades regionales.

Participarán investigadores de Tucumán, Catamarca, Salta, La Rioja y otras provincias de la región.

Las actividades concluirán con una conferencia del vicepresidente de la Junta, Félix Montilla Zavalía, titulada “La Junta de Estudios Históricos de Tucumán. Su aporte a nuestra historia”, seguida de un homenaje a los miembros fundadores.

Es que sesenta años después de aquella iniciativa impulsada por un pequeño grupo de historiadores, la institución se reunirá para hablar del pasado. Pero también, de algún modo, para pensar su futuro.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánSaltaCatamarcaLa Rioja
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La SAT realizó el operativo “Ciudad Seca” en los barrios Victoria y Ciudadela Sur

La SAT realizó el operativo “Ciudad Seca” en los barrios Victoria y Ciudadela Sur

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Silencio en el corazón del centro: falleció Lorenzo Alderete, el músico que le ponía alma a las peatonales

Pronóstico mundialista: cómo estará el clima en Tucumá para los primeros partidos de Argentina

Pronóstico mundialista: cómo estará el clima en Tucumá para los primeros partidos de Argentina

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

El tiempo en tucumán: la máxima llegará a los 18°C este sábado, ¿qué se espera para el Día del Padre?

El tiempo en tucumán: la máxima llegará a los 18°C este sábado, ¿qué se espera para el Día del Padre?

Lo más popular
¿Vale la pena aprender a programar con ChatGPT y la IA al alcance de todos?
1

¿Vale la pena aprender a programar con ChatGPT y la IA al alcance de todos?

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?
2

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?

Los videos de Jésica Cirio con dólares impulsan nuevos allanamientos
3

Los videos de Jésica Cirio con dólares impulsan nuevos allanamientos

IA: ¿un socio estratégico para el trabajador o una amenaza para su bienestar financiero?
4

IA: ¿un socio estratégico para el trabajador o una amenaza para su bienestar financiero?

En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia
5

En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia

Ranking notas premium
Armas, drogas y conflictos: una combinación explosiva
1

Armas, drogas y conflictos: una combinación explosiva

2

La eficacia del Estado

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios
3

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Recuerdos fotográficos: el triste fin del Monumento a la Bandera
4

Recuerdos fotográficos: el triste fin del Monumento a la Bandera

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?
5

¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial?

Más Noticias
Festejos y protestas en Colombia luego del triunfo de De la Espriella

Festejos y protestas en Colombia luego del triunfo de De la Espriella

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país

Consejo de la Magistratura: avanza la selección de jueces para cubrir 27 vacantes federales

Consejo de la Magistratura: avanza la selección de jueces para cubrir 27 vacantes federales

Cartas de lectores: Escritura manual: un lápiz, una vocación

Cartas de lectores: Escritura manual: un lápiz, una vocación

Coros y orquestas: la música como refugio en la era de las pantallas

Coros y orquestas: la música como refugio en la era de las pantallas

Comentarios