La Junta de Estudios Históricos de Tucumán cumple 60 años

Buscan documentos olvidados, revisan archivos, estudian edificios patrimoniales, rastrean historias familiares y vuelven sobre acontecimientos que ayudaron a moldear la identidad tucumana. Lo hacen desde la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, una institución que cumplió 60 años y que celebrará este aniversario con dos jornadas dedicadas a la historia de Tucumán y del Noroeste Argentino, que se desarrollarán en las instalaciones de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), mañana y el jueves.