La Junta de Estudios Históricos de Tucumán cumple 60 años

Mientras buena parte de la atención pública se concentra en la urgencia del presente, hay personas que dedican años a reconstruir aquello que ocurrió hace décadas o incluso siglos.
Buscan documentos olvidados, revisan archivos, estudian edificios patrimoniales, rastrean historias familiares y vuelven sobre acontecimientos que ayudaron a moldear la identidad tucumana. Lo hacen desde la Junta de Estudios Históricos de Tucumán, una institución que cumplió 60 años y que celebrará este aniversario con dos jornadas dedicadas a la historia de Tucumán y del Noroeste Argentino, que se desarrollarán en las instalaciones de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), mañana y el jueves.
Pero detrás de la conmemoración también aparece otro desafío. El de mantener viva una entidad nacida en el siglo XX y lograr que nuevas generaciones se interesen por investigar, interpretar y preservar la memoria provincial.
“La historia de Tucumán y de la región tiene características muy particulares y es importante seguir investigándola y difundiéndola”, señaló la secretaria de la entidad, María Lelia García Calderón.
La institución fue creada en mayo de 1966 por iniciativa del entonces director del Archivo Histórico de Tucumán, Roberto Zavalía Matienzo, y del profesor Rodolfo A. Cerviño. Desde entonces se convirtió en un espacio de encuentro para investigadores dedicados al estudio de la historia provincial y regional.
A lo largo de seis décadas organizó conferencias, cursos, publicaciones, mesas paneles y actividades de divulgación. También editó una revista especializada, impulsó libros colectivos y promovió investigaciones sobre figuras y procesos históricos vinculados con Tucumán.
“La investigación siempre debe ir acompañada de la publicación para que el conocimiento llegue a la sociedad”, explicó la presidenta de la Junta, Sara Amenta.
Actualmente la entidad reúne a historiadores y especialistas de distintas disciplinas, entre ellas arte, arquitectura y letras. No obstante, como muchas instituciones culturales y académicas, enfrenta el desafío de la renovación.
A diferencia de otros organismos, la Junta no recibe subsidios y funciona gracias al aporte de sus propios integrantes. “Todo se hace con mucho esfuerzo, compromiso y cariño por la institución”, señaló Amenta.
La incorporación de investigadores jóvenes aparece hoy como una de las principales apuestas para asegurar la continuidad del trabajo iniciado hace seis décadas. En los últimos años se sumaron nuevos profesionales con el objetivo de enriquecer las investigaciones desde perspectivas interdisciplinarias y garantizar el recambio generacional.
La defensa del patrimonio constituye otro de los ejes históricos de la institución. Entre 2007 y 2008 acompañó las movilizaciones impulsadas bajo el lema “Tucumán no se vende”, que buscaban impedir la venta y desafectación de inmuebles protegidos. También participó en acciones judiciales e iniciativas destinadas a preservar edificios y espacios públicos de valor histórico.
“Rescatar la historia de Tucumán fortalece el sentido de pertenencia. Muchas veces trabajamos sobre personajes, hechos o historias que han quedado olvidados y que merecen volver a ser conocidos”, sostuvo Amenta.
Pasado y futuro
Ese trabajo de recuperación histórica tendrá esta semana una nueva vidriera mañana y el jueves en la Unsta con las Jornadas de Historia de Tucumán y del Noroeste Argentino,
Las actividades comenzarán con la apertura a cargo de Amenta y continuarán con exposiciones sobre arquitectura, urbanismo, patrimonio, historia política y jurídica.
Entre los temas que se abordarán figuran las transformaciones del espacio público en San Miguel de Tucumán entre los siglos XVII y XX, la arquitectura patrimonial de la ciudad, la presencia de José de San Martín en Tucumán durante 1814, los casos de esclavitud tratados por el Tribunal de Concordia entre 1812 y 1815, las elecciones capitulares de 1818 y la trayectoria política de Miguel Campero.
La segunda jornada estará dedicada a problemáticas vinculadas con el Noroeste Argentino, la cultura, la educación y la construcción de identidades regionales.
Participarán investigadores de Tucumán, Catamarca, Salta, La Rioja y otras provincias de la región.
Las actividades concluirán con una conferencia del vicepresidente de la Junta, Félix Montilla Zavalía, titulada “La Junta de Estudios Históricos de Tucumán. Su aporte a nuestra historia”, seguida de un homenaje a los miembros fundadores.
Es que sesenta años después de aquella iniciativa impulsada por un pequeño grupo de historiadores, la institución se reunirá para hablar del pasado. Pero también, de algún modo, para pensar su futuro.