Anses: cuánto cobra la AUH en julio con el nuevo aumento y cuáles son los requisitos

Resumen para apurados
- En julio, la Anses aplicará en Argentina un aumento del 1,5% en la AUH y actualizará los límites de ingresos para ajustarlos a la inflación y al nuevo salario mínimo.
- La suba responde al IPC de mayo y al nuevo salario mínimo de $317.800. Los beneficiarios deberán firmar una declaración jurada de ingresos para no perder la asignación.
- El nuevo tope de ingresos pone en riesgo la continuidad de miles de beneficiarios de la AUH, marcando un filtro más estricto para acceder a la asistencia social estatal.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un incremento del 1,5% en todos los haberes correspondientes al mes de julio. Esta actualización responde de manera directa al último registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de mayo, garantizando un ajuste alineado con la medición oficial de la inflación.
Por otra parte, el organismo previsional determinó cambios importantes en las condiciones de acceso para la Asignación Universal por Hijo (AUH). La reciente modificación del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) obligó a actualizar los topes de ingresos permitidos, una medida que pone en riesgo la continuidad del beneficio para miles de personas que a partir de ahora superen el nuevo límite fijado.
¿Cuál es el nuevo requisito para cobrar la AUH en julio?
La Resolución 5/2025, publicada en el Boletín Oficial, oficializó la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Esta medida eleva el ingreso máximo permitido de $313.400 a $317.800 mensuales, cifra que la ANSES tomará como referencia a partir de julio para definir la continuidad de las personas en el programa de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Bajo esta nueva normativa, cada beneficiario asume la obligación de firmar una declaración jurada durante el trámite para certificar que sus ingresos no superan el límite establecido. El incumplimiento de esta condición faculta a la Anses a suspender de inmediato el pago de la asignación, anulando el beneficio aunque la persona cumpliera con la totalidad de los requisitos hasta el mes previo.
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia en el país.
- Vivir en territorio argentino.
- Tener hijos menores de 18 años y solteros (sin límite de edad en caso de hijos con discapacidad).
- Presentar DNI del titular y de los hijos, partida de nacimiento y documentación que acredite el vínculo familiar.
- No recibir jubilaciones, pensiones ni otras prestaciones contributivas o no contributivas de carácter nacional, provincial o municipal.
- Ser trabajador informal (no registrado) con ingresos inferiores al SMVM.
- Ser monotributista social.
- Estar registrado como trabajador de casas particulares bajo el régimen especial.
Cuánto se cobra en AUH en Anses en Julio
- Asignación Universal por Hijo (AUH): Monto Total $148.049,00, Retención Mensual $29.609,80, Cobro Neto en Mano $118.439,20.
- AUH por Discapacidad: Monto Total $482.062,00, Retención Mensual $96.412,40, Cobro Neto en Mano $385.649,60.
- Asignación por Embarazo (AUE): Monto Total $148.049,00, Retención Mensual $29.609,80, Cobro Neto en Mano $118.439,20.
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo I): Monto Total $148.049,00, Retención Mensual No aplica, Cobro Neto en Mano $148.049,00.
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
- DNI terminados en 1: lunes 13 de julio.
- DNI terminados en 2: martes 14 de julio.
- DNI terminados en 3: miércoles 15 de julio.
- DNI terminados en 4: jueves 16 de julio.
- DNI terminados en 5: viernes 17 de julio.
- DNI terminados en 6: lunes 20 de julio.
- DNI terminados en 7: martes 21 de julio.
- DNI terminados en 8: miércoles 22 de julio.
- DNI terminados en 9: jueves 23 de julio.