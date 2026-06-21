Anses: cuánto cobra la AUH en julio con el nuevo aumento y cuáles son los requisitos

Bajo esta nueva normativa, cada beneficiario asume la obligación de firmar una declaración jurada durante el trámite para certificar que sus ingresos no superan el límite establecido. El incumplimiento de esta condición faculta a la Anses a suspender de inmediato el pago de la asignación, anulando el beneficio aunque la persona cumpliera con la totalidad de los requisitos hasta el mes previo.