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Los misteriosos agujeros negros
Los misteriosos agujeros negros
Por Olga Inés Pintado Hace 4 Hs

Los objetos del cielo que más curiosidad despiertan son los Agujeros Negros. Las preguntas más comunes son: ¿qué son?, ¿Qué pasa si alguien entra en él?, ¿se puede salir?

Las estrellas más grandes, al llegar al final de su vida explotan como una supernova. Si la estrella que explota era más grande que 20 soles, lo que queda después de la explosión, es un Agujero Negro.

Se sabe que los astronautas en la Luna pueden dar saltos enormes porque la gravedad es menor que en la Tierra. El Agujero Negro es lo contrario, la  gravedad  es tan grande que nada puede escapar de él, ni la luz. Todo lo que se le acerca se pega a él, como si cayese en un pozo y como no sale ni la luz, se lo ve negro. Por eso se lo llama Agujero Negro. Hace pocos años se pudo fotografiar un agujero negro y se verificó que todo lo que se acerca se pega a él.

No se sabe lo que ocurre en su interior. Tampoco qué pasa con algo o alguien que entre en un agujero negro, porque no salió nada de lo que entró. Hay modelos que tratan de explicar lo que ocurre en su interior y se basan en conceptos físicos muy complejos. Dicen cosas tan incomprensibles como horizonte de sucesos, singularidad, agujero de gusano, etc.

Por lo que se conoce hasta ahora, si un ser vivo entrase en un agujero negro no podría sobrevivir. Las condiciones que hay dentro son tan extremas, que las leyes de la física, quizás, no sean válidas.

En el 2015 se detectaron por primera vez las ondas gravitacionales que fueron enunciadas por la Teoría de la Relatividad, quizás esto lleve a entender algo de lo que pasa dentro de ellos.

Aunque se sabe cómo se forman y qué efectos produce a su alrededor, lo que ocurre en su interior sigue siendo un misterio. Con el avance tecnológico y los conocimientos que ellos proporcionan, se espera que se pueda explicar su funcionamiento interno.

Pero esto no es todo, hay modelos que proponen que los agujeros negros se evaporan y desaparecen. Esto es más difícil de probar porque son procesos muy lentos, que ocurren en miles de millones de años.

Aunque parezca algo de ciencia ficción, los Agujeros Negros existen y la ciencia trata de explicar cómo se forman, qué efectos producen y cómo son en su interior. Sin dudas es un desafío enorme y apasionante.

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