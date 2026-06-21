Los misteriosos agujeros negros

Se sabe que los astronautas en la Luna pueden dar saltos enormes porque la gravedad es menor que en la Tierra. El Agujero Negro es lo contrario, la gravedad es tan grande que nada puede escapar de él, ni la luz. Todo lo que se le acerca se pega a él, como si cayese en un pozo y como no sale ni la luz, se lo ve negro. Por eso se lo llama Agujero Negro. Hace pocos años se pudo fotografiar un agujero negro y se verificó que todo lo que se acerca se pega a él.