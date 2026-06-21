Sexualmente hablando: Amigos

El contraste -divertido- es que la imagen muestra que, efectivamente, está con ellos. Hay muchas versiones de lo que están haciendo (lo que no cambia es el audio del reclamo femenino), pero invariablemente se trata de una especie de competencia o de juego bastante infantil. Y no, no está con mujeres. Está con sus amigos -aunque a ella le parezca increíble- haciendo alguna pavada.