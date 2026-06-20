Murió Roberto García, una de las voces más influyentes del periodismo político y económico argentino

En los últimos años encontró en Canal 26 una nueva casa periodística. Allí creó y condujo La Mirada, un programa de análisis y reflexión que se convirtió en un espacio de referencia para dirigentes, empresarios, periodistas y televidentes de todo el país. Compartió esa experiencia junto a su hijo Javier García, compañero de trabajo y de vida, con quien también compartía la pasión por Racing Club.