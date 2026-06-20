Murió Roberto García, una de las voces más influyentes del periodismo político y económico argentino
Tenía 81 años y construyó una trayectoria de más de seis décadas en medios gráficos, radiales y televisivos. Fue director periodístico de Ámbito Financiero y una referencia ineludible para entender la política y la economía del país.
Resumen para apurados
- El destacado periodista Roberto García falleció a los 81 años en Buenos Aires por causas naturales, generando gran pesar en el sector político y de los medios este fin de semana.
- Con más de sesenta años de trayectoria, se destacó como director de Ámbito Financiero y conductor en Canal 26, siendo un analista clave de la economía y el poder en Argentina.
- Su partida marca el fin de una era en el periodismo de análisis político. Su legado y estilo irónico y riguroso seguirán siendo una referencia para las futuras generaciones.
La muerte de Roberto García, a los 81 años, provocó profundo pesar entre familiares, colegas y referentes de distintos ámbitos. Con su partida desaparece una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino, dueño de una trayectoria de más de seis décadas en medios gráficos, radio y televisión.
La noticia fue confirmada por allegados del periodista, quienes informaron que no habrá velorio. Sus restos serán despedidos de manera íntima el domingo por la mañana en un cementerio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires.
Nacido el 2 de junio de 1945, García tenía apenas 20 años cuando decidió abandonar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata para dedicarse de lleno al periodismo. Sus primeros pasos los dio en la revista Primera Plana, una publicación que marcó una época en el periodismo político argentino de los años 60 y donde llegó a desempeñarse como secretario de Redacción.
Más tarde se incorporó a La Opinión, el diario fundado por Jacobo Timerman que reunió a una generación de periodistas de referencia. Permaneció allí hasta el cierre del medio, en 1980.
Aquellos años iniciales definieron el perfil profesional que lo acompañaría durante toda su vida: el de un periodista enfocado en el análisis del poder, atento a los movimientos de la política y de la economía. La etapa más extensa de su carrera transcurrió en Ámbito Financiero, donde se desempeñó como director periodístico entre 1983 y 2008.
Desde ese lugar se consolidó como una de las voces más respetadas para interpretar la realidad política, económica y empresarial del país. Su trayectoria fue reconocida en numerosas oportunidades con el Premio Konex y también con su incorporación a la Academia Nacional de Periodismo, distinciones que reflejaron el prestigio alcanzado dentro de la profesión.
Además de su trabajo en medios gráficos, tuvo una destacada participación en televisión y radio. Entre 1970 y 1972 fue responsable del noticiero de Canal 9 y desarrolló tareas de conducción y producción en distintas emisoras radiales.
En los últimos años encontró en Canal 26 una nueva casa periodística. Allí creó y condujo La Mirada, un programa de análisis y reflexión que se convirtió en un espacio de referencia para dirigentes, empresarios, periodistas y televidentes de todo el país. Compartió esa experiencia junto a su hijo Javier García, compañero de trabajo y de vida, con quien también compartía la pasión por Racing Club.
La noticia de su fallecimiento fue anunciada por Canal 26 durante la mañana. A las 8.56, la señal interrumpió la programación habitual para informar: “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Roberto García, periodista, analista político y económico, y además una de las figuras más respetadas del periodismo argentino”.
Desde el canal destacaron que, gracias a “su estilo único, sus fuentes, su experiencia y su capacidad para interpretar la realidad”, continuó ejerciendo el periodismo con la misma pasión que en sus comienzos.
La emisora también lo despidió a través de las redes sociales. “Canal 26 pierde a uno de sus referentes. Y quienes compartimos con él tantos años de trabajo despedimos también a una persona entrañable, cuya presencia dejó una marca imborrable”, expresaron.
Junto a una placa en blanco y negro con la inscripción “Roberto García 1945-2026”, el medio hizo llegar sus condolencias a su familia, especialmente a su hijo Javier, así como a amigos y colegas. “Su legado permanecerá en cada análisis, en cada entrevista y en cada generación de periodistas que aprendió de su trabajo”, señalaron.
Las muestras de afecto también llegaron desde el periodismo, la política y la economía. El secretario de Turismo, Daniel Scioli, lo recordó desde el plano personal y destacó sus cualidades profesionales. La periodista Liliana Franco lo definió como su maestro y lamentó que con su muerte se fuera “una parte del periodismo”.
Por su parte, Ceferino Reato lo ubicó entre los periodistas más importantes de la Argentina y resaltó su capacidad para transmitir información con distancia, ironía y profundidad. El escritor e historiador Juan Bautista “Tata” Yofre eligió un mensaje breve para despedirlo: lo definió como amigo y maestro, y aseguró que no pasó en vano por esta tierra.