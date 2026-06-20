Acto por el Día de la Bandera: reviví el discurso de Javier Milei en Rosario

Como ocurre cada año, la ceremonia reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de miles de personas que se acercarán para homenajear a uno de los principales símbolos patrios. La conformación de la comitiva oficial generó repercusiones luego de que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quedara excluida de la invitación cursada por la Secretaría General de la Presidencia.