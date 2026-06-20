Política

Acto por el Día de la Bandera: reviví el discurso de Javier Milei en Rosario

El evento se desarrolló en el Monumento Nacional a la Bandera con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Hace 1 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este sábado el acto central por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, Santa Fe. 

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Como ocurre cada año, la ceremonia reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de miles de personas que se acercarán para homenajear a uno de los principales símbolos patrios. La conformación de la comitiva oficial generó repercusiones luego de que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quedara excluida de la invitación cursada por la Secretaría General de la Presidencia.

Otro de los integrantes de la comitiva es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Su presencia no pasa inadvertida, ya que se producirá en medio de las polémicas por su situación patrimonial y podría interpretarse como un nuevo gesto de respaldo político por parte del Presidente.

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El acto comnezó pasadas las 10 con la llegada de Milei al Monumento Nacional a la Bandera. Tras el izamiento de la enseña nacional, la Banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería de Patricios interpreta la canción “Aurora” y, posteriormente, se entona el Himno Nacional Argentino.

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