Talleres y Belgrano arrancaron con el pie derecho y quedaron a un paso de los cuartos de final
El "León" derrotó a Hindú de Resistencia en Tafí Viejo y Belgrano se hizo fuerte en Monte Caseros al vencer a San Lorenzo en tiempo suplementario. Los dos representantes tucumanos tomaron ventaja en los playoffs interconferencia NOA-NEA de la Liga Federal.
Tafí Viejo volvió a ser protagonista del básquet del interior en el arranque de los playoffs interconferencia NOA-NEA. Los equipos tucumanos tuvieron un debut positivo en la serie: primero fue el turno de Talleres de Tafí Viejo, que hizo valer su localía y ganó en casa, y luego llegó la victoria de Belgrano Cultural y Deportivo en Monte Caseros, en un partido dramático que se resolvió en tiempo suplementario.
Dos triunfos distintos en desarrollo, pero que terminan con el mismo valor: ventaja inicial para los representantes tucumanos en una instancia exigente y de alto nivel competitivo.
Talleres impuso jerarquía en Tafí Viejo
En el primer turno de la jornada, Talleres de Tafí Viejo venció a Hindú Club por 95 a 89, en un partido que tuvo dominio del conjunto local durante gran parte del desarrollo.
El equipo dirigido por Lucas Vega mostró una identidad clara desde el inicio: intensidad defensiva, circulación fluida en ataque y una fuerte apuesta a su quinteto inicial. Con el acompañamiento en la conducción de Juan Pablo Flores, Talleres logró manejar los tiempos del partido y evitar que el rival chaqueño pudiera imponer su ritmo.
El “León” construyó su victoria a partir de actuaciones individuales de alto nivel, con Pablo Walter como goleador con 25 puntos, Jerónimo Solórzano con 24 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias siendo una de las grandes figuras del encuentro, el capitán Cristian Soria aportando 22 puntos en momentos clave del juego, y Conrado Echevarría sumando 11 unidades para completar una producción colectiva sólida.
En la visita, los más destacados fueron Lautaro Moreau y Lucas Coronel, ambos con 21 puntos, manteniendo a Hindú en partido hasta el cierre.
Talleres logró sostener la ventaja en el tramo final y cerró un triunfo importante en condición de local, que le permite viajar con confianza al segundo punto de la serie.
Belgrano ganó un partidazo en Monte Caseros
Más tarde llegó el turno de Belgrano Cultural y Deportivo, que se impuso por 100 a 89 ante San Lorenzo de Monte Caseros en tiempo suplementario, tras igualar 83-83 en el tiempo reglamentario.
Fue un encuentro cambiante, intenso y de final dramático. El local llegó a tener momentos de control en el último cuarto, pero Belgrano mostró carácter para resistir, igualar el juego en el cierre y forzar la prórroga en un final cargado de tensión.
En el suplementario, el equipo dirigido por Hugo Angelicola fue más sólido, con mejor ejecución ofensiva y mayor profundidad de plantel, lo que le permitió quebrar definitivamente el partido.
Las figuras del triunfo fueron Máximo Araujo con 25 puntos, Cristian Ortiz con 17, Nicolás García Serventich con 12 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias siendo la gran figura del encuentro por su producción integral, Ulises Amaya con 16 puntos, Nataniel Rodríguez con 12, y los aportes de Saulo Bieschke con 11 y Sergio Rojas con 7.
En el conjunto local, Gonzalo Gerez fue la gran figura del partido con 28 puntos, acompañado por Agustín Samaniego con 19, sosteniendo a San Lorenzo hasta el final del tiempo reglamentario.
Con este triunfo, Belgrano se adelanta en la serie y definirá su clasificación el próximo 28 en el estadio “Augusto Machado”, donde buscará cerrar el cruce a su favor.
Un inicio positivo para los tucumanos
El arranque de los playoffs interconferencia dejó un saldo favorable para los equipos tucumanos, que supieron responder en escenarios distintos: Talleres imponiendo condiciones en casa y Belgrano resolviendo un partido durísimo como visitante.
Ambos llegan a la revancha con ventaja y la posibilidad concreta de cerrar sus respectivas series, en una competencia que recién empieza a mostrar su nivel de exigencia y paridad