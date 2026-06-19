Talleres y Belgrano arrancaron con el pie derecho y quedaron a un paso de los cuartos de final

Tafí Viejo volvió a ser protagonista del básquet del interior en el arranque de los playoffs interconferencia NOA-NEA. Los equipos tucumanos tuvieron un debut positivo en la serie: primero fue el turno de Talleres de Tafí Viejo, que hizo valer su localía y ganó en casa, y luego llegó la victoria de Belgrano Cultural y Deportivo en Monte Caseros, en un partido dramático que se resolvió en tiempo suplementario.