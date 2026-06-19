La Municipalidad habilitará dos Puntos Mundialistas para alentar a la Selección Argentina frente a Austria

Los hinchas tucumanos tendrán una nueva opción para acompañar a la Selección Argentina en su camino por el Mundial 2026. Por decisión de la intendenta Rossana Chahla, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sumará un segundo Punto Mundialista para que vecinos de la capital y de toda la provincia puedan reunirse y alentar a La Scaloneta durante su partido frente a Austria.