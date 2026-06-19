La Municipalidad habilitará dos Puntos Mundialistas para alentar a la Selección Argentina frente a Austria

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitará este lunes dos Puntos Mundialistas gratuitos para que los hinchas vean el partido de Argentina frente a Austria en pantallas gigantes.
- Por decisión de la intendenta Rossana Chahla, se sumará la Plaza Temática al predio de Plaza Independencia, ofreciendo pantallas gigantes y actividades recreativas gratuitas.
- Esta iniciativa busca fortalecer el acompañamiento local a la Selección en el Mundial 2026, consolidando espacios públicos como puntos de encuentro y recreación ciudadana.
Los hinchas tucumanos tendrán una nueva opción para acompañar a la Selección Argentina en su camino por el Mundial 2026. Por decisión de la intendenta Rossana Chahla, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sumará un segundo Punto Mundialista para que vecinos de la capital y de toda la provincia puedan reunirse y alentar a La Scaloneta durante su partido frente a Austria.
El encuentro, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, podrá seguirse en vivo este lunes 22 de junio en dos espacios especialmente acondicionados en el microcentro tucumano.
Los fanáticos podrán acercarse al Paseo Mundialista de Plaza Independencia, sobre calle San Martín, que abrirá sus puertas desde las 10. También estará habilitado el Punto Mundialista de Plaza Temática, en la esquina de Congreso y San Lorenzo, a partir de las 13.
En ambos lugares se transmitirá el partido en pantalla gigante y con sonido de alta calidad. Además, habrá distintas actividades recreativas destinadas a niños, jóvenes y adultos.
La entrada será libre y gratuita. Desde la organización recomendaron asistir con la camiseta de la Selección Argentina o con indumentaria alusiva al equipo nacional, además de llevar banderas para acompañar y alentar a La Scaloneta en una nueva presentación mundialista.