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Quedan pocos días para anotarse en el mundial de innovación que te lleva a China con todo pago

Hasta el 30 de junio estará abierta la convocatoria para la China International College Students’ Innovation Competition (CICSIC) 2026, una de las competencias estudiantiles más importantes del mundo en innovación y emprendimiento.

MUNDIAL. El certamen CICSIC 2026 otorga financiamiento y premios a los mejores proyectos universitarios.
MUNDIAL. El certamen CICSIC 2026 otorga financiamiento y premios a los mejores proyectos universitarios. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Estudiantes y graduados pueden inscribirse hasta el 30 de junio al mundial de innovación CICSIC 2026 para competir en China por financiamiento para sus proyectos.
  • El proceso se realiza de forma virtual en inglés o chino. Este año se sumó una etapa regional en Brasil donde se seleccionarán las 50 mejores propuestas de América Latina.
  • Los ganadores recibirán premios en efectivo y el pase directo a la final en China, impulsando el desarrollo de startups y soluciones tecnológicas a problemas globales reales.
Resumen generado con IA

Quedan apenas diez días para presentar propuestas en la China International College Students’ Innovation Competition (CICSIC) 2026, la competencia global de emprendimiento más importante del sector educativo. 

Este año, la gran ventaja para los proyectos locales es que no necesitan saltar directo a Asia. La organización sumó la Etapa Regional Brasil, una escala clasificatoria exclusiva para medir el talento de América Latina antes de la gran final en China.

¿A quién está dirigida la convocatoria?

La oportunidad apunta a estudiantes activos de grado y posgrado, y también a graduados recientes que terminaron sus carreras dentro de los últimos cinco años. 

Las bases del concurso exigen armar equipos interdisciplinarios de entre 2 y 15 integrantes para potenciar el alcance de la propuesta. 

El registro se divide en las categorías Undergraduate y Postgraduate, con modalidades específicas para ideas en desarrollo inicial o para startups que ya tengan una estructura comercial en marcha.

En cuanto a las temáticas, el jurado busca soluciones prácticas para problemas reales a través de productos o servicios originales. 

El abanico es amplio e incluye proyectos de manufactura avanzada, agricultura, seguridad alimentaria, medicina y salud. También entran en la consideración los planes sobre energías limpias, cuidado ambiental y aquellos que apliquen herramientas digitales en transporte, finanzas, educación y cultura.

¿Cuáles son los premios y beneficios?

Los evaluadores elegirán las 50 mejores propuestas de la región para competir en la final presencial. Llegar a esa instancia garantiza soporte logístico total, ya que el certamen cubre los pasajes aéreos, el alojamiento y las comidas en São Paulo para dos representantes por equipo. 

Además, se repartirán estímulos económicos en efectivo según el puesto obtenido: habrá 10 premios de Oro de RMB 5.000, 15 de Plata de RMB 2.000 y 25 de Bronce de RMB 1.000.

El incentivo principal es para los ganadores del Oro, quienes obtendrán el pase directo y el financiamiento para viajar a la final mundial absoluta en China. 

En cuanto a los plazos, el proceso requiere velocidad: tras el cierre del 30 de junio, la evaluación online de los materiales se realizará del 1 al 15 de julio. 

La definición presencial será el 8 de agosto en la Rectoría de la Universidad Estadual Paulista.

¿Cómo inscribirse y dónde subir el proyecto?

El trámite es completamente virtual y se realiza a través de la plataforma oficial en https://brazil.pilcchina.org

Cada equipo debe crear un usuario con su correo electrónico, subir el plan de negocios y adjuntar los certificados que acrediten la regularidad académica de los miembros. 

Un dato clave es que todos los documentos, formularios y el video opcional de un minuto deben cargarse redactados de forma obligatoria en idioma inglés o chino.

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