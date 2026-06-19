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¿Por qué te gusta ese color? La respuesta podría revelar detalles sobre tu personalidad

La psicología del color sostiene que la elección de un color favorito puede reflejar rasgos de la personalidad, emociones y formas de relacionarse con los demás. Descubrí qué significa cada tonalidad y qué podría revelar sobre tu manera de ser, según distintos estudios y especialistas.

No es casualidad: el color que más te gusta podría decir mucho sobre quién sos
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Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Estudios de la psicóloga Eva Heller revelan este mes cómo la elección de un color favorito refleja rasgos de la personalidad y emociones de los individuos en la vida cotidiana.
  • Esta teoría se basa en el libro de Eva Heller y en investigaciones de College Match Up, que asocian cada tonalidad con características emocionales y de comportamiento.
  • Comprender estas preferencias cromáticas ofrece una valiosa herramienta de autoconocimiento y mejora la interpretación de las relaciones humanas en la vida diaria.
Resumen generado con IA

La elección de un color favorito puede decir mucho más de una persona de lo que parece. Para la psicología del color, las preferencias cromáticas no son completamente aleatorias, sino que pueden reflejar rasgos de personalidad, emociones, formas de relacionarse con los demás e incluso la manera en que cada individuo enfrenta la vida cotidiana.

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Esta teoría fue desarrollada por la psicóloga y socióloga alemana Eva Heller en su reconocido libro Psicología del color, donde analiza el significado emocional y cultural de cada tonalidad. A esta mirada se suman investigaciones como la realizada por College Match Up, que relaciona los colores con distintos tipos de personalidad.

Qué revela tu color favorito sobre tu personalidad, según la psicología del color

De acuerdo con estas investigaciones, cada color está asociado con determinadas características personales.

  • Blanco
  • Amarillo
  • Naranja
  • Rojo
  • Rosa
  • Morado
  • Azul
  • Verde
  • Marrón
  • Gris
  • Negro
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