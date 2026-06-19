Solicitadas Solicitada: a los beneficiarios de OSDE Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 2 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Florencia PeñaWhatsAppJorge Horacio Messi Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña? Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió? Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza Dejó el periodismo, se recibió de sommelier y ahora defiende el carácter del vino tucumano Ranking notas premium Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700 El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza Periodismo sin humor y sin crítica, ¿la utopía libertaria?