Pronóstico para el fin de semana Tucumán: el cielo se despejará en la cuenta regresiva para la llegada del invierno

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para este lunes en Tucumán una jornada fresca y nublada con una máxima de 15 °C, debido a un sistema inestable que afecta la región al cierre del fin de semana.
- El día comenzó con lluvias en la madrugada, 100% de humedad y mínima de 9 °C. Se espera que el cielo continúe cubierto y con vientos suaves del sudeste durante la tarde.
- A partir del martes se anticipa una paulatina recuperación térmica con máximas de hasta 19 °C, marcando una tendencia de mejora en las condiciones climáticas de la semana.
A las puertas de la llegada del invierno, el pronóstico del tiempo anticipa para Tucumán un fin de semana marcado la ausencia de precipitaciones y las tardes templadas, aunque los rayos del sol calentarán cada vez menos. De acuerdo con los últimos datos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera estabilidad atmosférica, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda no descuidar el abrigo durante las primeras horas del día.
En el cierre de la semana, las condiciones climáticas reflejarán un ambiente fresco pero agradable. El SMN prevé una jornada a pleno sol con una temperatura mínima de 9°C y una máxima que rozará los 19°C durante la tarde.
Si bien la humedad relativa se mantendrá elevada por la mañana, con picos cercanos al 85% y generando algunos bancos de niebla aislados, se disipará rápidamente hacia el mediodía con vientos leves del sector norte. La probabilidad de lluvias es totalmente nula.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?
El sábado, jornada en la que se conmemora el Día de la Bandera, las condiciones climáticas continuarán sin mayores modificaciones. El cielo se mantendrá mayormente despejado o con escasa nubosidad. El termómetro oscilará entre una mínima de 8°C durante la madrugada y una máxima que llegará a los 20°C por la tarde, consolidándose como el día más templado del fin de semana.
Por su parte, el domingo marcará el cierre del período con un leve descenso de las marcas térmicas. Se prevé un incremento de la nubosidad variable, lo que recortará el impacto directo del sol. La temperatura mínima se ubicará en los 8°C, mientras que la máxima retrocederá hasta los 18°C.