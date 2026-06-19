Pronóstico para el fin de semana Tucumán: el cielo se despejará en la cuenta regresiva para la llegada del invierno

El sábado, jornada en la que se conmemora el Día de la Bandera, las condiciones climáticas continuarán sin mayores modificaciones. El cielo se mantendrá mayormente despejado o con escasa nubosidad. El termómetro oscilará entre una mínima de 8°C durante la madrugada y una máxima que llegará a los 20°C por la tarde, consolidándose como el día más templado del fin de semana.