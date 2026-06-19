Experiencia Innovación Sostenible: lecciones para la vida cotidiana que brinda el alto rendimiento

Uno de los conceptos centrales de la exposición fue la neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro para modificarse a sí mismo. Para explicarlo, Rossi propuso ver un video de Gonzalo Montiel. “Probablemente antes de su éxito estuvo en un potrero, en una cancha poceada, sin luz”, describió. Según explicó, esas condiciones difíciles son las que obligan al cerebro a adaptarse y fortalecerse. “A veces le tenemos bastante miedo a las situaciones incómodas. Sin embargo, lo incómodo es como si fuera combustible para nuestro cerebro”, afirmó. Y agregó: “Siempre y cuando estemos dispuestos a bancarnos la incomodidad del aprendizaje, de lo no conocido, de lo nuevo, se produce la modificación en nuestro cerebro”.