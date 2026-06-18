Experiencia Innovación sostenible: propósito, impacto y colaboración claves para construir las economías del futuro

Al referirse al desafío de innovar, Farías sostuvo que las ideas por sí solas no alcanzan. “Estamos llenos de ideas, hay un montón de muy buenas ideas, y llevar una idea a algo que está en góndola, a un producto, hay una distancia muy larga”, señaló. En ese camino, destacó la importancia del equipo, el foco y la valentía. “No hay ninguna idea que se pueda llevar adelante sin valentía. Hay que mojarse hasta el cuello y meterse con todo con esa idea”.