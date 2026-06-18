Liga Federal: Talleres y Belgrano ponen en marcha los playoffs interconferencia

En el inicio de los playoffs interconferencia NOA-NEA de la Liga Federal de Basquet,Talleres recibirá a Hindú de Resistencia este viernes, mientras Belgrano visitará a San Lorenzo de Monte Caseros.
Los de Tafí Viejo vienen de eliminar a Asociación Mitre por 2 a 0 y también de quedarse con el Súper 4 del torneo local. Los dirigidos por Lucas Vega buscarán hacerse fuertes en La Leonera con un quinteto inicial con Martiniano Ayusa Haad, el capitán Cristian Soria, los aleros Jerónimo Solórzano y Conrado Echevarría, y el pivot Pablo Walter.
Por su parte el "Patriota", bajo la conducción de Hugo Angelicola, viene de dejar en el camino a 9 de Julio de Salta por 2 a 0. Los de Barrio Sur se ubicaron segundos en la división NOA, y tienen a Máximo Araujo y Ulises Amaya como sus goleadores. Además, se confirmó la recuperación de Nataniel Rodríguez, lo que puede ser clave. Las cartas están sobre la mesa. Ganar el primer juego será clave en estas series.