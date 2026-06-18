Liga Federal: Talleres y Belgrano ponen en marcha los playoffs interconferencia

Por su parte el "Patriota", bajo la conducción de Hugo Angelicola, viene de dejar en el camino a 9 de Julio de Salta por 2 a 0. Los de Barrio Sur se ubicaron segundos en la división NOA, y tienen a Máximo Araujo y Ulises Amaya como sus goleadores. Además, se confirmó la recuperación de Nataniel Rodríguez, lo que puede ser clave. Las cartas están sobre la mesa. Ganar el primer juego será clave en estas series.