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Científicos argentinos crearon el primer sistema latinoamericano para monitorear basura espacial

El proyecto MIRA, desarrollado por científicos de la UNLP, reúne datos orbitales, modelado y análisis técnico para monitorear basura espacial, generar alertas tempranas y ayudar a anticipar reingresos de objetos sobre América Latina.

CIENTÍFICOS.
CIENTÍFICOS. / PROYECTO MIRA
Hace 1 Hs

En apenas cinco años reingresaron sobre América Latina más objetos espaciales que en quince años. El dato, elaborado por investigadores argentinos a partir de registros internacionales, refleja una tendencia que preocupa cada vez más a especialistas y organismos públicos. Frente a esto, científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) lanzaron MIRA, el primer sistema latinoamericano dedicado al monitoreo de basura espacial y reingresos atmosféricos.

La herramienta fue desarrollada por el Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales (CIEE), dependiente de las facultades de Ingeniería y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. El proyecto es impulsado por Juan Cruz González Allonca, director general del CIEE y de MIRA, junto a Rubén Pesoa, director de la iniciativa, y un equipo integrado por investigadores, docentes y estudiantes de distintas disciplinas.

El sitio ya se encuentra disponible para consulta pública y permite acceder a información sobre objetos en órbita, trayectorias y eventos registrados en América Latina.

Los casos que pusieron el tema en agenda

Aunque la basura espacial suele asociarse a un problema lejano, en los últimos años se registraron episodios que acercaron el fenómeno al territorio argentino. Hallazgos reportados en Viedma, Río Negro; Puerto Tirol, Chaco; y Santa Fe, impulsaron la necesidad de contar con herramientas capaces de identificar estos objetos y seguir sus trayectorias.

Según explican los investigadores, gran parte de la información disponible provenía de organismos internacionales y estaba dispersa entre distintas bases de datos y reportes técnicos. Esa falta de información sistematizada desde una perspectiva regional fue uno de los principales motivos que impulsó el desarrollo de MIRA.

Qué permite hacer la plataforma

MIRA, sigla de Monitoreo de Impactos y Reingresos Atmosféricos, combina datos orbitales, modelado técnico, ciencia de datos y análisis normativo para transformar información compleja en herramientas accesibles.

Entre sus principales funciones se encuentra un monitor en tiempo real que permite visualizar objetos en órbita alrededor de la Tierra. También ofrece un tablero interactivo con mapas de reingresos sobre América Latina, estadísticas, series temporales y alertas sobre posibles eventos futuros.

La plataforma incorpora además una guía didáctica con preguntas frecuentes, un análisis sobre la normativa vinculada a la actividad espacial y reportes periódicos que reúnen información sobre sostenibilidad espacial y casos registrados en la región.

¿Puede caer basura espacial sobre la Tierra?

La mayoría de los objetos que regresan desde el espacio se desintegran durante su ingreso a la atmósfera. Sin embargo, algunos componentes de gran tamaño o fabricados con materiales resistentes pueden sobrevivir parcialmente y alcanzar la superficie terrestre.

Los especialistas señalan que la probabilidad de daños a personas sigue siendo baja, aunque no es inexistente. Por eso sostienen que la respuesta adecuada es mejorar las capacidades de monitoreo y preparación ante posibles eventos.

Por eso, el equipo integrado también por Ana Laura Cozzarin, Franco Agatiello, Jeremías Tapia Troncoso y Emanuel Acosta busca que América Latina cuente con información propia para anticipar, comprender y responder a un fenómeno que crece al ritmo de los lanzamientos espaciales.

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