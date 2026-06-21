Científicos argentinos crearon el primer sistema latinoamericano para monitorear basura espacial

La herramienta fue desarrollada por el Centro Interdisciplinario de Estudios Espaciales (CIEE), dependiente de las facultades de Ingeniería y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. El proyecto es impulsado por Juan Cruz González Allonca, director general del CIEE y de MIRA, junto a Rubén Pesoa, director de la iniciativa, y un equipo integrado por investigadores, docentes y estudiantes de distintas disciplinas.