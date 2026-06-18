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El líder supremo iraní reveló que se oponía al acuerdo con EEUU y aseguró que Trump actuó por "desesperación"

Jamenei afirmó que no compartía los términos del memorando firmado con Washington para poner fin a la guerra, aunque terminó avalándolo por la insistencia del presidente Masud Pezeshkian.

Mojtaba Jameneí, nuevo líder de Irán.
Mojtaba Jameneí, nuevo líder de Irán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El jueves, el líder iraní Mojtaba Jamenei reveló que se opuso al acuerdo con EE.UU. pero lo avaló ante la insistencia de su presidente, afirmando que Trump actuó por desesperación.
  • El pacto, mediado por Pakistán, frena los ataques, reabre el estrecho de Ormuz y levanta sanciones petroleras a Irán a cambio de que este no desarrolle armas nucleares.
  • Las futuras negociaciones para un acuerdo definitivo de 60 días serán presenciales, lo que marcará la relación bilateral, aunque Irán advirtió que no cederá ante su enemigo.
Resumen generado con IA

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó la firma del memorando de entendimiento entre ambos países movido por la “desesperación”. Además, reveló que inicialmente se opuso al acuerdo, aunque finalmente decidió respaldarlo ante la insistencia del presidente iraní, Masud Pezeshkian.

“Para llegar a esta etapa (la firma del acuerdo), los políticos, movidos por una sincera preocupación y buena voluntad, realizaron grandes esfuerzos; y, por supuesto, fue el presidente estadounidense quien, movido por la desesperación, utilizó todo tipo de argucias para lograrlo”, sostuvo Jamenei en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

La máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica explicó que, en un principio, no estaba de acuerdo con el memorando destinado a poner fin a la guerra. Sin embargo, señaló que el compromiso de Pezeshkian y de los demás integrantes del Consejo Supremo de Seguridad Nacional con “la salvaguarda de los derechos de la nación iraní y del Eje de Resistencia” lo llevó a otorgar su “permiso” para la firma.

Mojtaba Jamenei fue designado líder supremo el 8 de marzo, tras el asesinato de su padre, Alí Jamenei, ocurrido el 28 de febrero. Desde entonces, no ha aparecido públicamente ni se lo ha escuchado hablar. Su actividad se limitó a la difusión de comunicados en redes sociales o a mensajes leídos por la televisión estatal iraní.

Negociaciones cara a cara

En su declaración, Jamenei adelantó que las próximas conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo serán “presenciales”, una definición que sugiere la posibilidad de encuentros directos entre representantes de Irán y Estados Unidos.

No obstante, aclaró que esa instancia de diálogo “no supondrá la aceptación de la posición del enemigo”.

El memorando de entendimiento fue firmado el miércoles por Trump y Pezeshkian, luego de varios meses de negociaciones mediadas por Pakistán. El documento establece el fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, además de la reapertura del estrecho de Ormuz.

Entre los principales puntos acordados, Estados Unidos se comprometió a levantar las sanciones vinculadas a la venta y el transporte de petróleo iraní. A cambio, Irán asumió el compromiso de no producir ni adquirir armas nucleares.

Ahora, ambas partes disponen de un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de las sanciones. Según Estados Unidos, esas conversaciones podrían comenzar incluso este mismo fin de semana.

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