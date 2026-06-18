El líder supremo iraní reveló que se oponía al acuerdo con EEUU y aseguró que Trump actuó por "desesperación"

La máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica explicó que, en un principio, no estaba de acuerdo con el memorando destinado a poner fin a la guerra. Sin embargo, señaló que el compromiso de Pezeshkian y de los demás integrantes del Consejo Supremo de Seguridad Nacional con “la salvaguarda de los derechos de la nación iraní y del Eje de Resistencia” lo llevó a otorgar su “permiso” para la firma.