Inglaterra venció 4 a 2 a Croacia y presentó credenciales para pelear por el título en el Mundial
Resumen para apurados
- La selección de fútbol de Inglaterra venció 4-2 a Croacia en Dallas durante la primera fecha del Mundial 2026, consolidándose como firme candidata al título del torneo.
- Con goles de Kane, Bellingham y Rashford, el equipo de Thomas Tuchel superó la dura resistencia de Croacia en un encuentro dinámico y de alta efectividad ofensiva.
- Este triunfo estratégico encamina a Inglaterra a liderar su grupo y evitar cruces complejos, reforzando la ilusión de lograr su segunda estrella tras 60 años de sequía.
Inglaterra dejó una de las primeras grandes señales de autoridad del Mundial 2026. En un partido que tuvo de todo, el seleccionado de Thomas Tuchel derrotó por 4 a 2 a Croacia en Dallas y confirmó por qué aparece en la previa como uno de los principales candidatos al título. Más allá de los tres puntos, el triunfo representó una declaración de intenciones: cuando enfrente tuvo a un rival de jerarquía, respondió con fútbol, personalidad y una capacidad ofensiva que ilusiona.
El encuentro fue, hasta aquí, uno de los más atractivos del torneo. Durante los 90 minutos hubo intensidad, situaciones de gol, cambios constantes en el resultado y figuras que estuvieron a la altura de las expectativas. Inglaterra golpeó primero con Harry Kane, Croacia respondió, los ingleses volvieron a adelantarse y otra vez apareció la reacción balcánica. Esa secuencia convirtió al duelo en un espectáculo abierto, sin especulaciones y con dos equipos decididos a atacar.
En ese contexto, la diferencia terminó estando en la calidad individual. Kane fue determinante con un doblete que reafirma su vigencia como uno de los mejores delanteros del mundo. El atacante de Bayern Múnich apareció en los momentos clave y lideró a un equipo que también encontró respuestas en Jude Bellingham y Marcus Rashford. El mediocampista de Real Madrid volvió a demostrar que es uno de los futbolistas más influyentes de su generación, mientras que Rashford cerró la historia con una definición que reflejó la contundencia inglesa.
Sin embargo, el resultado no debe ocultar los méritos de Croacia. El conjunto europeo volvió a exhibir el carácter competitivo que lo llevó a ser finalista en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022. Con Martín Baturina y Petar Musa (autores de los dos goles) como protagonistas en ataque, logró incomodar a Inglaterra durante gran parte de la tarde y por momentos pareció estar cerca de llevarse algo de Dallas. La derrota, de hecho, resultó más dura de lo que mostró el desarrollo.
La importancia del triunfo para Inglaterra
Para Inglaterra, el triunfo adquiere un valor estratégico importante. En un grupo donde Ghana y Panamá aparecen un escalón por debajo, superar al rival más exigente en la primera fecha la deja muy cerca de asegurar el liderazgo de la zona. Ese detalle no es menor en el nuevo formato del Mundial, ya que terminar primero puede significar un camino más accesible en el inicio de las rondas eliminatorias.
Todavía queda mucho torneo por delante, pero Inglaterra dio una muestra convincente de su potencial. Tiene figuras, profundidad ofensiva y un funcionamiento que empieza a consolidarse. Si mantiene este nivel, no solo será candidata a avanzar lejos: también tendrá argumentos para soñar seriamente con conquistar una segunda estrella, 60 años después de su única consagración mundialista.