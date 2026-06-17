Inglaterra venció 4 a 2 a Croacia y presentó credenciales para pelear por el título en el Mundial

En ese contexto, la diferencia terminó estando en la calidad individual. Kane fue determinante con un doblete que reafirma su vigencia como uno de los mejores delanteros del mundo. El atacante de Bayern Múnich apareció en los momentos clave y lideró a un equipo que también encontró respuestas en Jude Bellingham y Marcus Rashford. El mediocampista de Real Madrid volvió a demostrar que es uno de los futbolistas más influyentes de su generación, mientras que Rashford cerró la historia con una definición que reflejó la contundencia inglesa.