Rafael Nadal le respondió a Messi después de sus elogios y el gesto se volvió viral

Resumen para apurados
- Rafael Nadal agradeció a Lionel Messi en Instagram luego de que el futbolista lo elogiara e indicara identificarse con su documental tras el debut de Argentina en el Mundial.
- Tras hacer tres goles ante Argelia, Messi confesó que se identifica con la resiliencia y autoexigencia de Nadal reflejadas en su documental de Netflix sobre sus lesiones.
- El intercambio resalta la conexión y respeto mutuo entre dos leyendas del deporte mundial, unidas por la resiliencia y la autoexigencia como pilares de sus trayectorias.
El debut de la selección argentina en el Mundial 2026 generó una repercusión que excedió el ámbito del fútbol luego de la victoria ante Argelia. Lionel Messi, fue figura central del partido con tres goles, dedicó unas palabras de admiración hacia Rafael Nadal al mencionar su serie documental.
Esto fue parte de un intercambio de elogios resalta la conexión entre dos leyendas que marcaron la historia del deporte mundial. La autoexigencia y la búsqueda constante de superación aparecen como los ejes que unen las trayectorias del futbolista y el ex tenista español.
La reacción de Rafael Nadal
Rafael Nadal utilizó su cuenta de Instagram para agradecer las palabras del astro rosarino de forma pública. El mallorquín publicó: “Gracias Messi. Y enhorabuena por el gran arranque en el Mundial”. El gesto incluyó el video donde el capitán argentino explicaba su identificación con el tenista tras el primer partido del torneo.
La noticia también llegó a oídos de Toni Nadal,mundialmente conocido por ser el tío y principal artífice de la exitosa carrera de su sobrino, y mostró su satisfacción por el reconocimiento del futbolista. Señaló: “Es increíble que Rafael sirva de inspiración a Messi”, “Me enteré de lo que dijo Messi. Soy admirador suyo. Es increíble que Rafael le sirva de inspiración”. El entrenador también opinó que después de dos años en Miami, el atacante volvió a demostrar que como él no hay nadie y es el mejor de la historia.
Detalles sobre el documental que une a las leyendas
La producción de Netflix dirigida por Zach Heinzerling recorre el último año competitivo del español y sus batallas contra las lesiones. Sobre este contenido, Lionel Messi manifestó: “Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”. La obra expone el dolor físico y mental derivado de la alta competencia, con foco en dolencias como el síndrome de Müller-Weiss. El documental alterna entre los comienzos de Rafael Nadal y su regreso a las canchas durante el año 2024.
El relato profundiza en la mentalidad ganadora y la influencia del entorno familiar en la formación del carácter competitivo. Respecto a esta similitud de caracteres, Toni Nadal afirmó: “En la vida hay que ser muy exigente y Messi lo ha sido siempre. Siempre quiso dar su mejor versión y en eso coincide con Rafael”. El material audiovisual cuenta con testimonios de grandes rivales como Roger Federer y Novak Djokovic. Estas voces contribuyen a retratar una carrera definida por el sacrificio y la resiliencia ante la adversidad.