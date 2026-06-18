Rafael Nadal le respondió a Messi después de sus elogios y el gesto se volvió viral

Detalles sobre el documental que une a las leyendas

La producción de Netflix dirigida por Zach Heinzerling recorre el último año competitivo del español y sus batallas contra las lesiones. Sobre este contenido, Lionel Messi manifestó: “Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”. La obra expone el dolor físico y mental derivado de la alta competencia, con foco en dolencias como el síndrome de Müller-Weiss. El documental alterna entre los comienzos de Rafael Nadal y su regreso a las canchas durante el año 2024.