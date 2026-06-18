OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: La corrupción
Hace 2 Hs

El lector José Manuel García González (carta “La corrupción”, 16/06 ) expresa su indignación por el descarado caso de enriquecimiento del Jefe de Ministros de la Nación, Manuel Adorni (indignación que comparto, ciertamente), aunque - casi al finalizar la misma - saca a relucir sus verdaderos miedos en la siguiente frase: “Nos pone ante el peligro de que gente que saqueó el Estado en beneficio propio vuelva a tener vigencia en el país”. Conmueve su miedo. Porque sigue pensando que -con Milei- vendría algo nuevo e impoluto, cuando en realidad, volvieron las políticas de la timba financiera de la dictadura y Martínez de Hoz; volvieron Menem y las políticas corruptas del neoliberalismo; volvieron la Bullrich y Sturzenegger, de De la Rúa y Macri; volvieron Caputo y el JP Morgan con el FMI (de los que Néstor y Cristina nos habían liberado), también grupete de Macri, potenciando al Partido Judicial que no avanza en ninguna causa en contra de Milei y Cia. (como el caso $Libra, por ejemplo), pero insisten con tapar el papelón jurídico que se está viendo en la inventada “Causa de los Cuadernos”. Volvieron, en definitiva, Sr. García González, los de siempre, los que saquean el Estado en beneficio propio, motivo por el cual debieron hacer una nueva Ley de Blanqueo (tal como lo hiciera Macri cuando gobernó el país), a la que se adhirieron notables personajes del mileísmo, como el propio Adorni, Sturzenegger, los periodistas Novaresio y Feinman; etc. Nunca entenderé sus miedos, aunque sé exactamente qué los alimentan y abonan, para que sigan germinando en las nuevas generaciones y que el temor los enceguezca a tal nivel que decidan una y otra vez, elegir al Viejo de la Bolsa que viene por nuestras tierras y agua; por nuestros recursos naturales; por nuestro desarrollo en Ciencia y Tecnología; por nuestra patria y su soberanía. Como podrá concluir, nuestros miedos son diametralmente opuestos.

Javier Ernesto Guardia Bosñak 

Javierucr1970@gmail.com

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