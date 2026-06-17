La escuela y la Inteligencia Artificial: “No es un jugador cualquiera; es el Messi que estamos enfrentando"

Desde esa perspectiva, la discusión ya no pasa solamente por aprender a usar la herramienta, sino por quién la controla, para qué la utiliza y cuáles son sus consecuencias sobre la vida humana. "¿Genera igualdad? ¿Genera justicia? ¿Humaniza? ¿O va a producir más concentración de riqueza y de poder?", planteó Nacusse. "La inteligencia artificial no es un jugador cualquiera. Es posiblemente el Messi que estamos enfrentando", agregó.