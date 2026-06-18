Cartas de lectores: Las rejas del Nacional

En relación a la carta “Las rejas del Nacional” (17/06), el Ministerio de Educación, desde el comienzo de esta gestión de gobierno, ha realizado importantes mejoras en el Colegio Nacional. Se trabajó en el interior y en el exterior del inmueble, lo cual puede ser constatado por todos los habitantes que deseen visitar el Colegio. Uno de los trabajos que se proyectó consiste en la recuperación, reparación e instalación de las rejas originarias del Colegio Nacional, que fueron removidas en la década de 1960 e instaladas en el inmueble donde funciona el Jardín de Infantes Querubines, perteneciente a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Para ello, se suscribió un convenio con la Municipalidad a fin de retirar dichas rejas y reemplazarlas (a cargo del Ministerio de Educación) por nuevas rejas que aseguren el cerramiento del predio. En este momento, previa contratación mediante cotejo de precios llevada a cabo por expediente N° 025833/230-S-25, se encuentran en proceso de fabricación las rejas que serán instaladas en el jardín de infantes. Las rejas originarias del Colegio Nacional estarán acopiadas en el Colegio entre los meses de julio y agosto, en cuanto, para su extracción, debe realizarse la inmediata colocación de las nuevas rejas, por seguridad de los niños que concurren al Jardín Municipal. Una vez reparadas y acondicionadas las rejas recuperadas, serán definitivamente emplazadas en el lugar donde siempre debieron estar. Pasaron 60 años desde que las rejas fueron removidas. Esta gestión de gobierno decidió hacer justicia con este histórico inmueble, volviéndolo a jerarquizar, y lo está haciendo.