Los desafíos en el planeamiento urbano

Otro tema medular que se reitera en cada audiencia pública es la movilidad y el transporte público que acusan serias deficiencias. El pésimo estado de las veredas en general, que constituyen el principal medio de traslado, ya que se estima circulan unos 800.000 peatones por día por la capital. El transporte público, que en Tucumán se reduce a colectivos, costosos y que no cubren toda la ciudad, además de taxis y vehículos de aplicaciones. Esto plantea, por un lado, la necesidad de mejorar y ampliar calles y avenidas, y también la conectividad entre la capital y el resto del área metropolitana. Como ejemplo, se informó que hacen falta construir al menos 14 puentes para aliviar los cuellos de botella cuando se viaja de un municipio a otro. Por otro lado, se habló de proyectar medios alternativos de transporte, menos contaminantes, más económicos, menos ruidosos y con recorridos más amplios, como metrobuses o trolebuses eléctricos, o reactivar los trenes de cercanía o hasta construir una red de transporte elevado metropolitano.