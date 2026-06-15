Investigan la muerte de un hombre durante una pelea en Villa Carmela: hay un joven aprehendido

Resumen para apurados
- La Fiscalía de Homicidios investiga la muerte de Carlos Romano Hardoy (40) tras una pelea este lunes en Villa Carmela; un sospechoso de 25 años fue detenido.
- Según testigos, el acusado alias 'Choclo' golpeó a la víctima tras una discusión, causándole la caída fatal. La policía detuvo al sospechoso y peritó la escena del crimen.
- La Fiscalía de Homicidios I determinará la situación procesal del detenido tras conocerse los resultados de la autopsia y los peritajes del equipo científico en la escena.
La Justicia investiga la muerte de un hombre ocurrida este lunes en Villa Carmela y por el hecho fue aprehendido un joven de 25 años que quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios I.
Según fuentes policiales, alrededor de las 12.10, personal del Destacamento de Infantería de Villa Carmela informó sobre la presencia de una persona sin vida en el pasillo de ingreso al barrio Triángulo I, un sector ubicado en forma paralela a la cancha de Villa Carmela y a unos 100 metros al este de la ruta 315, a la altura del kilómetro 6 y medio.
Al llegar al lugar, personal médico del servicio de emergencias 107 constató el fallecimiento de la víctima, que fue identificada como Carlos Exequiel Romano Hardoy, de 40 años, domiciliado en Tafí Viejo.
A partir de las primeras averiguaciones realizadas en la zona, los investigadores tomaron declaración a una vecina que habría presenciado momentos previos al hecho. Según su testimonio, Romano Hardoy mantuvo una discusión con un hombre conocido como "Choclo".
Siempre de acuerdo con esa versión, en un momento de la discusión el sospechoso le habría aplicado un golpe de puño a la altura del oído derecho, provocando que la víctima cayera al suelo.
Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, efectivos de la Comisaría de Villa Carmela resguardaron la escena y comenzaron la búsqueda del presunto agresor, aunque inicialmente sin resultados positivos en las inmediaciones.
La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal de Homicidios I, que dispuso la preservación del lugar hasta la llegada de los equipos especializados del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y del personal de la Fiscalía interviniente.
Posteriormente, efectivos de la Brigada de Investigaciones de Yerba Buena lograron la aprehensión del tal "Choclo", de 25 años. El sospechoso quedó en calidad de aprehendido a disposición de la Fiscalía que conduce la investigación.
Finalmente, cerca de las 17, personal de Bomberos de la Policía de Tucumán trasladó el cuerpo hacia la Morgue Judicial, donde se llevarán adelante los estudios forenses ordenados por la Justicia.
La investigación continúa para establecer las circunstancias en que se produjo el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.