Investigan la muerte de un hombre durante una pelea en Villa Carmela: hay un joven aprehendido

Según fuentes policiales, alrededor de las 12.10, personal del Destacamento de Infantería de Villa Carmela informó sobre la presencia de una persona sin vida en el pasillo de ingreso al barrio Triángulo I, un sector ubicado en forma paralela a la cancha de Villa Carmela y a unos 100 metros al este de la ruta 315, a la altura del kilómetro 6 y medio.