La autopsia, clave para esclarecer el crimen de Villa Carmela

Nuestro diario pudo reconstruir una de las hipótesis que manejan los investigadores. Al parecer, la víctima le debía dinero a uno de los vendedores de droga del barrio. Como no habría tenido recursos para pagarle, habría intentado comprar en otro punto de venta. “Choclito”, que sería un supuesto soldadito de ese vendedor, lo habría descubierto y le habría reclamado el pago de la deuda, situación que derivó en la discusión.